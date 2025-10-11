E Money Network / Syrian Pound Dönüşüm Tablosu
EMYC / SYP Dönüşüm Tablosu
- 1 EMYC196.77 SYP
- 2 EMYC393.53 SYP
- 3 EMYC590.30 SYP
- 4 EMYC787.07 SYP
- 5 EMYC983.83 SYP
- 6 EMYC1,180.60 SYP
- 7 EMYC1,377.37 SYP
- 8 EMYC1,574.14 SYP
- 9 EMYC1,770.90 SYP
- 10 EMYC1,967.67 SYP
- 50 EMYC9,838.35 SYP
- 100 EMYC19,676.69 SYP
- 1,000 EMYC196,766.95 SYP
- 5,000 EMYC983,834.74 SYP
- 10,000 EMYC1,967,669.48 SYP
Yukarıdaki tablo, 1 EMYC ile 10.000 EMYC arasındaki bir aralıkta, E Money Network ile Syrian Pound (EMYC ile SYP) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son SYP piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen EMYC tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel EMYC / SYP arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
SYP / EMYC Dönüşüm Tablosu
- 1 SYP0.005082 EMYC
- 2 SYP0.01016 EMYC
- 3 SYP0.01524 EMYC
- 4 SYP0.02032 EMYC
- 5 SYP0.02541 EMYC
- 6 SYP0.03049 EMYC
- 7 SYP0.03557 EMYC
- 8 SYP0.04065 EMYC
- 9 SYP0.04573 EMYC
- 10 SYP0.05082 EMYC
- 50 SYP0.2541 EMYC
- 100 SYP0.5082 EMYC
- 1,000 SYP5.0821 EMYC
- 5,000 SYP25.41 EMYC
- 10,000 SYP50.82 EMYC
Yukarıdaki tablo, 1 SYP ile 10.000 SYP arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Syrian Pound ile E Money Network (SYP ile EMYC) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan SYP tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar E Money Network alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
E Money Network (EMYC), şu anda £ 196.77 SYP seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 3.20% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi £2.62B olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri £28.93B SYP şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel E Money Network Fiyatı sayfamıza göz atın.
1.91T SYP
Dolaşım Arzı
2.62B
24 Saatlik İşlem Hacmi
28.93B SYP
Piyasa Değeri
3.20%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
£ 0.01575
24 sa Yüksek
£ 0.01436
24 sa Düşük
Yukarıdaki EMYC / SYP trend grafiği, E Money Network kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve SYP biriminden E Money Network değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut E Money Network fiyatını kontrol edin.
EMYC / SYP Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 EMYC = 196.77 SYP | 1 SYP = 0.005082 EMYC
Bugün, 1 EMYC / SYP dönüşüm oranı 196.77 SYP kurundadır.
5 EMYC satın almak için 983.83 SYP gereklidir ve 10 EMYC değeri 1,967.67 SYP olarak hesaplanır.
1 SYP, 0.005082 EMYC varlığına dönüştürülebilir.
50 SYP, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.2541 EMYC varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 EMYC / SYP karşısındaki dönüşüm oranı -24.04% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 3.20% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 204.6948107040043 SYP, en düşük seviye ise 186.62968137838106 SYP olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 EMYC değeri 238.48570009006218 SYP idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -17.50% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde EMYC, -17.15537461138322 SYP oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -8.02% oranında bir değişime yol açtı.
E Money Network (EMYC) Hakkında Her Şey
Artık E Money Network (EMYC) fiyatını hesapladığınıza göre, E Money Network hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. EMYC geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), E Money Network nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
EMYC / SYP Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, E Money Network (EMYC), 186.62968137838106 SYP ile 204.6948107040043 SYP arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 178.57185390939804 SYP ile 297.0998966789548 SYP arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı EMYC / SYP fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|£ 129.96
|£ 259.92
|£ 259.92
|£ 389.89
|En Düşük
|£ 129.96
|£ 129.96
|£ 129.96
|£ 129.96
|Ortalama
|£ 129.96
|£ 129.96
|£ 129.96
|£ 259.92
|Volatilite
|+9.38%
|+45.83%
|+52.10%
|+127.21%
|Değişim
|+2.23%
|-23.86%
|-17.43%
|-10.19%
2026 ve 2030 Yılları için SYP Biriminden E Money Network Fiyat Tahmini
E Money Network fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel EMYC / SYP tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için EMYC Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, E Money Network mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık £206.61 SYP seviyesine ulaşabilir.
2030 için EMYC Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, EMYC aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık £251.13 SYP fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını E Money Network Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut EMYC İşlem Çiftleri
EMYC/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, EMYC Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, E Money Network varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan EMYC varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden EMYC Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir E Money Network Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
E Money Network Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze E Money Network eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl E Money Network satın alınır › veya Hemen başlayın ›
EMYC ve SYP için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
E Money Network (EMYC) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
E Money Network Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01514
- 7 Günlük Değişim: -24.04%
- 30 Günlük Trend: -17.50%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
EMYC dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SYP para birimine dönüştürseniz bile, EMYC kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[EMYC Fiyatı] [EMYC / USD]
Syrian Pound (SYP) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SYP/USD): 0.00007691151389225534
- 7 Günlük Değişim: -0.00%
- 30 Günlük Trend: -0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SYP para birimi, aynı tutarda EMYC almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SYP para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan SYP ile güvenli bir şekilde EMYC satın alın.
EMYC ile SYP Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
E Money Network (EMYC) ile Syrian Pound (SYP) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. EMYC ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve EMYC varlığının SYP karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SYP arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SYP Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SYP varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SYP zayıfladığında, yatırımcılar EMYC gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
E Money Network gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda EMYC varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SYP para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen EMYC Kriptosunu SYP Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı EMYC / SYP dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl EMYC / SYP Dönüşümü Yapılır?
EMYC Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak EMYC kriptosundan SYP para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı EMYC / SYP Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel EMYC / SYP kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. EMYC ve SYP hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
EMYC varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl EMYC satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
EMYC / SYP dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
EMYC ile SYP arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, EMYC varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SYP birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
EMYC ile SYP arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
EMYC ile SYP arasındaki kur, E Money Network ve Syrian Pound varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen EMYC / SYP kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
EMYC ile SYP arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
EMYC ile SYP arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda EMYC kriptosunu SYP para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
EMYC kriptosundan SYP para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
EMYC kriptosunun SYP para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle EMYC varlığının SYP karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, EMYC ile SYP arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SYP para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve EMYC sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
EMYC ile SYP arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
E Money Network halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da EMYC ile SYP arasındaki kuru doğrudan etkiler.
EMYC ile SYP kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
EMYC ile SYP arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki EMYC ile SYP arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya E Money Network fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
EMYC ile SYP arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SYP piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
EMYC / SYP için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
E Money Network ve Syrian Pound arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
E Money Network ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
EMYC kriptosunu SYP para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SYP para birimini eşit değerdeki EMYC kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
EMYC / SYP dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, EMYC fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, EMYC / SYP, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında EMYC ile SYP arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SYP para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, EMYC / SYP arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.