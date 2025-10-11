ERA / Guyanese Dollar Dönüşüm Tablosu
- 1 ERA79,33 GYD
- 2 ERA158,65 GYD
- 3 ERA237,98 GYD
- 4 ERA317,30 GYD
- 5 ERA396,63 GYD
- 6 ERA475,95 GYD
- 7 ERA555,28 GYD
- 8 ERA634,60 GYD
- 9 ERA713,93 GYD
- 10 ERA793,25 GYD
- 50 ERA3.966,26 GYD
- 100 ERA7.932,52 GYD
- 1.000 ERA79.325,25 GYD
- 5.000 ERA396.626,25 GYD
- 10.000 ERA793.252,49 GYD
Yukarıdaki tablo, 1 ERA ile 10.000 ERA arasındaki bir aralıkta, ERA ile Guyanese Dollar (ERA ile GYD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son GYD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ERA tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ERA / GYD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
GYD / ERA Dönüşüm Tablosu
- 1 GYD0,01260 ERA
- 2 GYD0,02521 ERA
- 3 GYD0,03781 ERA
- 4 GYD0,05042 ERA
- 5 GYD0,06303 ERA
- 6 GYD0,07563 ERA
- 7 GYD0,08824 ERA
- 8 GYD0,1008 ERA
- 9 GYD0,1134 ERA
- 10 GYD0,1260 ERA
- 50 GYD0,6303 ERA
- 100 GYD1,260 ERA
- 1.000 GYD12,60 ERA
- 5.000 GYD63,031 ERA
- 10.000 GYD126,06 ERA
Yukarıdaki tablo, 1 GYD ile 10.000 GYD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Guyanese Dollar ile ERA (GYD ile ERA) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan GYD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar ERA alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
ERA (ERA), şu anda GY$ 79,33 GYD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -%0,57 değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi GY$132,64M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri GY$11,78B GYD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel ERA Fiyatı sayfamıza göz atın.
30,92B GYD
Dolaşım Arzı
132,64M
24 Saatlik İşlem Hacmi
11,78B GYD
Piyasa Değeri
-%0,57
Fiyat Değişimi (1 Gün)
GY$ 0,4422
24 sa Yüksek
GY$ 0,3551
24 sa Düşük
Yukarıdaki ERA / GYD trend grafiği, ERA kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve GYD biriminden ERA değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut ERA fiyatını kontrol edin.
ERA / GYD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ERA = 79,33 GYD | 1 GYD = 0,01260 ERA
Bugün, 1 ERA / GYD dönüşüm oranı 79,33 GYD kurundadır.
5 ERA satın almak için 396,63 GYD gereklidir ve 10 ERA değeri 793,25 GYD olarak hesaplanır.
1 GYD, 0,01260 ERA varlığına dönüştürülebilir.
50 GYD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0,6303 ERA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ERA / GYD karşısındaki dönüşüm oranı -%29,25 değişti.
Son 24 saat içinde, oran -%0,57 dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 92,06725783475783 GYD, en düşük seviye ise 73,93279795821462 GYD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ERA değeri 154,11167853751186 GYD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -%48,53 oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ERA, 66,83308404558404 GYD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +%535,00 oranında bir değişime yol açtı.
ERA (ERA) Hakkında Her Şey
Artık ERA (ERA) fiyatını hesapladığınıza göre, ERA hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ERA geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), ERA nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ERA / GYD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, ERA (ERA), 73,93279795821462 GYD ile 92,06725783475783 GYD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 55,71505698005698 GYD ile 114,30331196581197 GYD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ERA / GYD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|GY$ 91.6
|GY$ 112.42
|GY$ 164.48
|GY$ 414.32
|En Düşük
|GY$ 72.87
|GY$ 54.13
|GY$ 54.13
|GY$ 12.49
|Ortalama
|GY$ 77.03
|GY$ 99.93
|GY$ 122.83
|GY$ 174.89
|Volatilite
|+%22,80
|+%52,02
|+%70,75
|+%3.220,00
|Değişim
|%NaN
|%NaN
|%NaN
|%NaN
2026 ve 2030 Yılları için GYD Biriminden ERA Fiyat Tahmini
ERA fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ERA / GYD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için ERA Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, ERA mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık GY$83,29 GYD seviyesine ulaşabilir.
2030 için ERA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ERA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık GY$101,24 GYD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını ERA Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut ERA İşlem Çiftleri
ERA/USDC
ERA/USDT
Yukarıdaki tablo, ERA Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, ERA varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan ERA varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
BERAUSDTSürekli
SERAPHUSDTSürekli
ERAUSDTSürekli
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden ERA Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir ERA Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
ERA Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze ERA eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl ERA satın alınır ›
ERA ve GYD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
ERA (ERA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
ERA Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.381
- 7 Günlük Değişim: -%29,25
- 30 Günlük Trend: -%48,53
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ERA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, GYD para birimine dönüştürseniz bile, ERA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ERA Fiyatı] [ERA / USD]
Guyanese Dollar (GYD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (GYD/USD): 0,004801329968401247
- 7 Günlük Değişim: +%0,43
- 30 Günlük Trend: +%0,43
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir GYD para birimi, aynı tutarda ERA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir GYD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan GYD ile güvenli bir şekilde ERA satın alın.
ERA ile GYD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
ERA (ERA) ile Guyanese Dollar (GYD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ERA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ERA varlığının GYD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve GYD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. GYD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler GYD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle GYD zayıfladığında, yatırımcılar ERA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
ERA gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ERA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da GYD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ERA Kriptosunu GYD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ERA / GYD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ERA / GYD Dönüşümü Yapılır?
ERA Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ERA kriptosundan GYD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ERA / GYD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ERA / GYD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ERA ve GYD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ERA varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ERA satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
ERA / GYD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ERA ile GYD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ERA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak GYD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ERA ile GYD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ERA ile GYD arasındaki kur, ERA ve Guyanese Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ERA / GYD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ERA ile GYD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ERA ile GYD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ERA kriptosunu GYD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ERA kriptosundan GYD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ERA kriptosunun GYD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ERA varlığının GYD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, ERA ile GYD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, GYD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ERA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ERA ile GYD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
ERA halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ERA ile GYD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ERA ile GYD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ERA ile GYD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ERA ile GYD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya ERA fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ERA ile GYD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak GYD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ERA / GYD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
ERA ve Guyanese Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
ERA ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ERA kriptosunu GYD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, GYD para birimini eşit değerdeki ERA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ERA / GYD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ERA fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, ERA / GYD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ERA ile GYD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak GYD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ERA / GYD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de ERA Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve ERA satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen ERA satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.