ERA Hakkında Daha Fazla Bilgi

ERA Fiyat Bilgileri

ERA Whitepaper

ERA Resmi Websitesi

ERA Token Ekonomisi

ERA Fiyat Tahmini

ERA Fiyat Geçmişi

ERA Satın Alma Kılavuzu

ERA / İtibari Para Dönüştürücüsü

ERA Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ERA Logosu

ERA Fiyatı(ERA)

ERA (ERA) Canlı Fiyat Grafiği

$0
$0$0
%0,001D
USD

ERA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

ERA (ERA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ERA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ERA Ana Piyasa Performansı:

$ 0,00 USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
ERA 24 saatlik fiyat değişimi
148,50M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ERA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ERA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ERA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ERA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0%0,00
Bugünkü ERA Fiyatı Değişimi

Bugün, ERA, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ERA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ERA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ERA değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ERA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ERA Fiyat Bilgisi

En güncel ERA fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

%0,00

%0,00

%0,00

ERA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

148,50M
148,50M 148,50M

ERA (ERA) Nedir?

Caldera, kriptoyu daha önce hiç olmadığı kadar hızlı, ucuz ve birbirine bağlı hale getiren bir protokol olan Rollup'ların İnternetidir. Caldera ile projeler, varlıkları taşıyabileceğiniz, alım satım yapabileceğiniz ve sürtünme olmadan zincirler arasında uygulamalarla etkileşime girebileceğiniz, sorunsuz bir şekilde birbirine bağlı özel blok zincirleri başlatır.

ERA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ERA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ERA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ERA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ERA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ERA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ERA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ERA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ERA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ERA Fiyat Geçmişi

ERA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ERA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ERA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ERA (ERA) Token Ekonomisi

ERA (ERA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ERA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ERA (ERA) Satın Alma

Nasıl ERA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ERA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ERA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ERA / VND
0
1 ERA / AUD
A$0
1 ERA / GBP
0
1 ERA / EUR
0
1 ERA / USD
$0
1 ERA / MYR
RM0
1 ERA / TRY
0
1 ERA / JPY
¥0
1 ERA / RUB
0
1 ERA / INR
0
1 ERA / IDR
Rp0
1 ERA / KRW
0
1 ERA / PHP
0
1 ERA / EGP
￡E.0
1 ERA / BRL
R$0
1 ERA / CAD
C$0
1 ERA / BDT
0
1 ERA / NGN
0
1 ERA / UAH
0
1 ERA / VES
Bs0
1 ERA / CLP
$0
1 ERA / PKR
Rs0
1 ERA / KZT
0
1 ERA / THB
฿0
1 ERA / TWD
NT$0
1 ERA / AED
د.إ0
1 ERA / CHF
Fr0
1 ERA / HKD
HK$0
1 ERA / MAD
.د.م0
1 ERA / MXN
$0
1 ERA / PLN
0
1 ERA / RON
лв0
1 ERA / SEK
kr0
1 ERA / BGN
лв0
1 ERA / HUF
Ft0
1 ERA / CZK
0
1 ERA / KWD
د.ك0
1 ERA / ILS
0

ERA Kaynağı

ERA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ERA Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ERA Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

pump.fun Airdrop Guide: How to Participate in the PUMP Airdrop and What to Expect

For crypto traders and airdrop hunters, there’s a fresh opportunity you don’t want to miss. The pump.fun token airdrop on MEXC is officially live, offering everyone a shot at free PUMP tokens through deposits, trading, and referrals. Running exclusively from July 14 to July 20, 2025, this crypto airdrop promises substantial token rewards and futures bonuses for both newcomers and active traders. This isn’t just another random giveaway. The pump.fun airdrop on MEXC combines clear, actionable tasks with generous incentives. If you’re serious about earning airdrops and maximizing crypto rewards, this limited-time event is exactly where you should focus your

July 15, 2025

What is Chainbase (C Token)? Complete Guide to the World’s Largest Omnichain Data Network

This comprehensive guide explores Chainbase’s revolutionary four-layer architecture, the utility of its native C token, and how this innovative hyperdata network is positioned to become the foundational infrastructure for the open AGI economy. Whether you’re a developer seeking AI-ready blockchain data, an investor evaluating the next generation of Web3 infrastructure, or simply curious about how decentralized networks can power intelligent applications, this article provides everything you need to understand Chainbase’s transformative approach to data accessibility and tokenization.

July 10, 2025

Tüm ağda en düşük fiyat! MEXC Launchpad Yeni Kullanıcıya Özel PUMP Token %60 İndirimli Satın Alma

MEXC, 1,312,500,000 PUMP Launchpad satın alma etkinliği başlattı! Yeni kullanıcılar, tüm ağda en düşük %60 indirimli PUMP token alımından yararlanabilir, tüm kullanıcılar öncelikli satın almadan faydalanabilir. Arkadaşları davet ederek 10,000 USDT ödül havuzunu paylaşma şansını elde edebilirsiniz!

July 9, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0 USD

Al-Sat

ERAUSDT
$0
$0$0
%0,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti