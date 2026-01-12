Bugünkü Tacture Fiyatı

Bugünkü Tacture (TACAI) fiyatı $ 0,094 olup, son 24 saatte % 12,72 değişim gösterdi. Mevcut TACAI / USD dönüşüm oranı TACAI başına $ 0,094 şeklindedir.

Tacture, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TACAI şeklindedir. Son 24 saat içinde TACAI, $ 0,0888 (en düşük) ile $ 0,115 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TACAI, son bir saatte -%4,38 ve son 7 günde -%25,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,54K seviyesine ulaştı.

Tacture (TACAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 5,54K$ 5,54K $ 5,54K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,80M$ 18,80M $ 18,80M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ARB

Şu anki Tacture piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,54K. Dolaşımdaki TACAI arzı -- olup, toplam arzı 200000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,80M.