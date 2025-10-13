SPACE ID / Cambodian Riel Dönüşüm Tablosu
ID / KHR Dönüşüm Tablosu
- 1 ID485.41 KHR
- 2 ID970.81 KHR
- 3 ID1,456.22 KHR
- 4 ID1,941.62 KHR
- 5 ID2,427.03 KHR
- 6 ID2,912.44 KHR
- 7 ID3,397.84 KHR
- 8 ID3,883.25 KHR
- 9 ID4,368.65 KHR
- 10 ID4,854.06 KHR
- 50 ID24,270.30 KHR
- 100 ID48,540.59 KHR
- 1,000 ID485,405.93 KHR
- 5,000 ID2,427,029.66 KHR
- 10,000 ID4,854,059.32 KHR
Yukarıdaki tablo, 1 ID ile 10.000 ID arasındaki bir aralıkta, SPACE ID ile Cambodian Riel (ID ile KHR) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KHR piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ID tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ID / KHR arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KHR / ID Dönüşüm Tablosu
- 1 KHR0.002060 ID
- 2 KHR0.004120 ID
- 3 KHR0.006180 ID
- 4 KHR0.008240 ID
- 5 KHR0.01030 ID
- 6 KHR0.01236 ID
- 7 KHR0.01442 ID
- 8 KHR0.01648 ID
- 9 KHR0.01854 ID
- 10 KHR0.02060 ID
- 50 KHR0.1030 ID
- 100 KHR0.2060 ID
- 1,000 KHR2.0601 ID
- 5,000 KHR10.30 ID
- 10,000 KHR20.60 ID
Yukarıdaki tablo, 1 KHR ile 10.000 KHR arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Cambodian Riel ile SPACE ID (KHR ile ID) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KHR tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar SPACE ID alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
SPACE ID (ID), şu anda ៛ 485.41 KHR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 4.22% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ៛2.82B olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ៛575.05B KHR şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel SPACE ID Fiyatı sayfamıza göz atın.
4.76T KHR
Dolaşım Arzı
2.82B
24 Saatlik İşlem Hacmi
575.05B KHR
Piyasa Değeri
4.22%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
៛ 0.1225
24 sa Yüksek
៛ 0.1094
24 sa Düşük
Yukarıdaki ID / KHR trend grafiği, SPACE ID kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve KHR biriminden SPACE ID değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut SPACE ID fiyatını kontrol edin.
ID / KHR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ID = 485.41 KHR | 1 KHR = 0.002060 ID
Bugün, 1 ID / KHR dönüşüm oranı 485.41 KHR kurundadır.
5 ID satın almak için 2,427.03 KHR gereklidir ve 10 ID değeri 4,854.06 KHR olarak hesaplanır.
1 KHR, 0.002060 ID varlığına dönüştürülebilir.
50 KHR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.1030 ID varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ID / KHR karşısındaki dönüşüm oranı -23.16% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 4.22% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 491.8298320741518 KHR, en düşük seviye ise 439.2341520727527 KHR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ID değeri 686.5542962014691 KHR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -29.32% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ID, -222.42753221965722 KHR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -31.45% oranında bir değişime yol açtı.
SPACE ID (ID) Hakkında Her Şey
Artık SPACE ID (ID) fiyatını hesapladığınıza göre, SPACE ID hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ID geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), SPACE ID nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ID / KHR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, SPACE ID (ID), 439.2341520727527 KHR ile 491.8298320741518 KHR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 226.0409758838755 KHR ile 643.1929722308499 KHR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ID / KHR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|៛ 481.79
|៛ 642.38
|៛ 722.68
|៛ 802.98
|En Düşük
|៛ 401.49
|៛ 200.74
|៛ 200.74
|៛ 200.74
|Ortalama
|៛ 441.64
|៛ 521.94
|៛ 602.24
|៛ 642.38
|Volatilite
|+11.45%
|+65.76%
|+75.60%
|+86.99%
|Değişim
|+10.91%
|-22.78%
|-28.61%
|-29.43%
2026 ve 2030 Yılları için KHR Biriminden SPACE ID Fiyat Tahmini
SPACE ID fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ID / KHR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için ID Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, SPACE ID mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ៛509.68 KHR seviyesine ulaşabilir.
2030 için ID Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ID aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ៛619.51 KHR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını SPACE ID Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut ID İşlem Çiftleri
ID/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, ID Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, SPACE ID varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan ID varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
100000AIDOGEUSDTSürekli
|Al-Sat
FLUIDUSDTSürekli
|Al-Sat
IDUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden ID Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir SPACE ID Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
SPACE ID Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze SPACE ID eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl SPACE ID satın alınır › veya Hemen başlayın ›
ID ve KHR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
SPACE ID (ID) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
SPACE ID Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.1209
- 7 Günlük Değişim: -23.16%
- 30 Günlük Trend: -29.32%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ID dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KHR para birimine dönüştürseniz bile, ID kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ID Fiyatı] [ID / USD]
Cambodian Riel (KHR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KHR/USD): 0.0002489080953189788
- 7 Günlük Değişim: -0.19%
- 30 Günlük Trend: -0.19%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KHR para birimi, aynı tutarda ID almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KHR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan KHR ile güvenli bir şekilde ID satın alın.
ID ile KHR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
SPACE ID (ID) ile Cambodian Riel (KHR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ID ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ID varlığının KHR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KHR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KHR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KHR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KHR zayıfladığında, yatırımcılar ID gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
SPACE ID gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ID varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KHR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ID Kriptosunu KHR Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ID / KHR dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ID / KHR Dönüşümü Yapılır?
ID Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ID kriptosundan KHR para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ID / KHR Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ID / KHR kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ID ve KHR hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ID varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ID satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
ID / KHR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ID ile KHR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ID varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KHR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ID ile KHR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ID ile KHR arasındaki kur, SPACE ID ve Cambodian Riel varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ID / KHR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ID ile KHR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ID ile KHR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ID kriptosunu KHR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ID kriptosundan KHR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ID kriptosunun KHR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ID varlığının KHR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, ID ile KHR arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KHR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ID sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ID ile KHR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
SPACE ID halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ID ile KHR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ID ile KHR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ID ile KHR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ID ile KHR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya SPACE ID fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ID ile KHR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KHR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ID / KHR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
SPACE ID ve Cambodian Riel arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
SPACE ID ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ID kriptosunu KHR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KHR para birimini eşit değerdeki ID kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ID / KHR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ID fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, ID / KHR, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ID ile KHR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KHR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ID / KHR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de SPACE ID Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve SPACE ID satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen SPACE ID satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.