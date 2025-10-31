INI / Singapore Dollar Dönüşüm Tablosu
INI / SGD Dönüşüm Tablosu
- 1 INI0.04 SGD
- 2 INI0.08 SGD
- 3 INI0.13 SGD
- 4 INI0.17 SGD
- 5 INI0.21 SGD
- 6 INI0.25 SGD
- 7 INI0.30 SGD
- 8 INI0.34 SGD
- 9 INI0.38 SGD
- 10 INI0.42 SGD
- 50 INI2.12 SGD
- 100 INI4.24 SGD
- 1,000 INI42.42 SGD
- 5,000 INI212.10 SGD
- 10,000 INI424.19 SGD
Yukarıdaki tablo, 1 INI ile 10.000 INI arasındaki bir aralıkta, INI ile Singapore Dollar (INI ile SGD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son SGD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen INI tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel INI / SGD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
SGD / INI Dönüşüm Tablosu
- 1 SGD23.57 INI
- 2 SGD47.14 INI
- 3 SGD70.72 INI
- 4 SGD94.29 INI
- 5 SGD117.8 INI
- 6 SGD141.4 INI
- 7 SGD165.01 INI
- 8 SGD188.5 INI
- 9 SGD212.1 INI
- 10 SGD235.7 INI
- 50 SGD1,178 INI
- 100 SGD2,357 INI
- 1,000 SGD23,574 INI
- 5,000 SGD117,870 INI
- 10,000 SGD235,741 INI
Yukarıdaki tablo, 1 SGD ile 10.000 SGD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Singapore Dollar ile INI (SGD ile INI) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan SGD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar INI alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
INI (INI), şu anda S$ 0.04 SGD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.21% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi S$263.22K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri S$-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel INI Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
263.22K
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
0.21%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
S$ 0.03288
24 sa Yüksek
S$ 0.03122
24 sa Düşük
Yukarıdaki INI / SGD trend grafiği, INI kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve SGD biriminden INI değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut INI fiyatını kontrol edin.
INI / SGD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 INI = 0.04 SGD | 1 SGD = 23.57 INI
Bugün, 1 INI / SGD dönüşüm oranı 0.04 SGD kurundadır.
5 INI satın almak için 0.21 SGD gereklidir ve 10 INI değeri 0.42 SGD olarak hesaplanır.
1 SGD, 23.57 INI varlığına dönüştürülebilir.
50 SGD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1,178 INI varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 INI / SGD karşısındaki dönüşüm oranı -3.24% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.21% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.042809958599171985 SGD, en düşük seviye ise 0.040648628572571455 SGD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 INI değeri 0.040245006700134006 SGD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +5.40% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde INI, -0.02529797735954719 SGD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -37.36% oranında bir değişime yol açtı.
INI (INI) Hakkında Her Şey
INI (INI) Hakkında Her Şey

Artık INI (INI) fiyatını hesapladığınıza göre, INI hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. INI geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), INI nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
INI / SGD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, INI (INI), 0.040648628572571455 SGD ile 0.042809958599171985 SGD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.04015386627732555 SGD ile 0.04507544910898218 SGD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı INI / SGD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|S$ 0.03
|S$ 0.03
|S$ 0.03
|S$ 0.06
|En Düşük
|S$ 0.03
|S$ 0.03
|S$ 0.02
|S$ 0.02
|Ortalama
|S$ 0.03
|S$ 0.03
|S$ 0.03
|S$ 0.03
|Volatilite
|+5.17%
|+11.22%
|+30.40%
|+60.60%
|Değişim
|+1.74%
|-3.02%
|+5.66%
|-38.26%
2026 ve 2030 Yılları için SGD Biriminden INI Fiyat Tahmini
INI fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel INI / SGD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için INI Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, INI mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık S$0.04 SGD seviyesine ulaşabilir.
2030 için INI Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, INI aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık S$0.05 SGD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını INI Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut INI İşlem Çiftleri
INI/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, INI Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, INI varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan INI varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
INITUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden INI Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir INI Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
INI Satın Almayı Öğrenin
INI ve SGD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
INI (INI) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
INI Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.03258
- 7 Günlük Değişim: -3.24%
- 30 Günlük Trend: +5.40%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
INI dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SGD para birimine dönüştürseniz bile, INI kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[INI Fiyatı] [INI / USD]
Singapore Dollar (SGD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SGD/USD): 0.7680609533172553
- 7 Günlük Değişim: -0.97%
- 30 Günlük Trend: -0.97%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SGD para birimi, aynı tutarda INI almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SGD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
INI ile SGD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
INI (INI) ile Singapore Dollar (SGD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. INI ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve INI varlığının SGD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SGD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SGD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SGD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SGD zayıfladığında, yatırımcılar INI gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
INI gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda INI varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SGD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen INI Kriptosunu SGD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı INI / SGD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl INI / SGD Dönüşümü Yapılır?
INI Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak INI kriptosundan SGD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı INI / SGD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel INI / SGD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. INI ve SGD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
INI / SGD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
INI ile SGD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, INI varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SGD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
INI ile SGD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
INI ile SGD arasındaki kur, INI ve Singapore Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen INI / SGD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
INI ile SGD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
INI ile SGD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda INI kriptosunu SGD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
INI kriptosundan SGD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
INI kriptosunun SGD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle INI varlığının SGD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, INI ile SGD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SGD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve INI sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
INI ile SGD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
INI halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da INI ile SGD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
INI ile SGD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
INI ile SGD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki INI ile SGD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya INI fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
INI ile SGD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SGD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
INI / SGD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
INI ve Singapore Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
INI ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
INI kriptosunu SGD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SGD para birimini eşit değerdeki INI kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
INI / SGD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, INI fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, INI / SGD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında INI ile SGD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SGD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, INI / SGD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.