INI (INI) Nedir?

InitVerse, InitVerse Labs liderliğinde yeni nesil Web3 iş altyapısını oluşturmaya kendini adamıştır. Temel ürünleri arasında şunlar bulunmaktadır: INIChain, dünyanın ilk TfhEVM'sini içeren temel katman halka açık blok zinciri, tam homomorfik şifreleme ile EVM'yi birleştiren bir gizlilik ağı. INISaaS, DApp oluşturma engelini önemli ölçüde azaltmak için yapay zeka araçlarını entegre eden bir geliştirme platformudur; INICloud, SaaS için geniş bilgi işlem kaynakları sağlamak üzere $INI'yi ödeme aracı olarak kullanan merkeziyetsiz bir bulut hizmetidir; INI Cloud Mining ise tüm PoW coin türlerini kapsayan bir bulut madenciliği platformudur. INIChain'in sağlam gizlilik, güvenlik ve verimlilik özelliklerinden yararlanan InitVerse, geliştirici topluluğunu güçlendirerek SaaS ile desteklenen yeni bir Web3 iş çağını başlatmaktadır.

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INI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, INI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte INI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen INI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

INI Fiyat Geçmişi

INI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak INI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen INI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

INI (INI) Token Ekonomisi

INI (INI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

INI (INI) Satın Alma

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INI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INI / VND ₫ 1.358,11715 1 INI / AUD A$ 0,0794794 1 INI / GBP ￡ 0,0387075 1 INI / EUR € 0,0443846 1 INI / USD $ 0,05161 1 INI / MYR RM 0,2183103 1 INI / TRY ₺ 2,0989787 1 INI / JPY ¥ 7,58667 1 INI / ARS ARS$ 70,4089425 1 INI / RUB ₽ 4,1024789 1 INI / INR ₹ 4,5143267 1 INI / IDR Rp 846,0654384 1 INI / KRW ₩ 71,3828232 1 INI / PHP ₱ 2,9665428 1 INI / EGP ￡E. 2,5103104 1 INI / BRL R$ 0,2869516 1 INI / CAD C$ 0,0707057 1 INI / BDT ৳ 6,2303592 1 INI / NGN ₦ 78,0781885 1 INI / UAH ₴ 2,1299447 1 INI / VES Bs 6,34803 1 INI / CLP $ 50,0617 1 INI / PKR Rs 14,4606059 1 INI / KZT ₸ 27,657799 1 INI / THB ฿ 1,6768089 1 INI / TWD NT$ 1,5421068 1 INI / AED د.إ 0,1894087 1 INI / CHF Fr 0,041288 1 INI / HKD HK$ 0,4046224 1 INI / MAD .د.م 0,4665544 1 INI / MXN $ 0,9723324 1 INI / PLN zł 0,1904409 1 INI / RON лв 0,2260518 1 INI / SEK kr 0,4985526 1 INI / BGN лв 0,0872209 1 INI / HUF Ft 17,7657103 1 INI / CZK Kč 1,0956803 1 INI / KWD د.ك 0,01574105 1 INI / ILS ₪ 0,1765062

INI Kaynağı

INI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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