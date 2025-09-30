IoTeX Network / Macedonian Denar Dönüşüm Tablosu
IOTX / MKD Dönüşüm Tablosu
- 1 IOTX1.22 MKD
- 2 IOTX2.45 MKD
- 3 IOTX3.67 MKD
- 4 IOTX4.89 MKD
- 5 IOTX6.12 MKD
- 6 IOTX7.34 MKD
- 7 IOTX8.56 MKD
- 8 IOTX9.78 MKD
- 9 IOTX11.01 MKD
- 10 IOTX12.23 MKD
- 50 IOTX61.15 MKD
- 100 IOTX122.30 MKD
- 1,000 IOTX1,223.04 MKD
- 5,000 IOTX6,115.21 MKD
- 10,000 IOTX12,230.43 MKD
Yukarıdaki tablo, 1 IOTX ile 10.000 IOTX arasındaki bir aralıkta, IoTeX Network ile Macedonian Denar (IOTX ile MKD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son MKD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen IOTX tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel IOTX / MKD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
MKD / IOTX Dönüşüm Tablosu
- 1 MKD0.8176 IOTX
- 2 MKD1.635 IOTX
- 3 MKD2.452 IOTX
- 4 MKD3.270 IOTX
- 5 MKD4.0881 IOTX
- 6 MKD4.905 IOTX
- 7 MKD5.723 IOTX
- 8 MKD6.541 IOTX
- 9 MKD7.358 IOTX
- 10 MKD8.176 IOTX
- 50 MKD40.88 IOTX
- 100 MKD81.76 IOTX
- 1,000 MKD817.6 IOTX
- 5,000 MKD4,088 IOTX
- 10,000 MKD8,176 IOTX
Yukarıdaki tablo, 1 MKD ile 10.000 MKD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Macedonian Denar ile IoTeX Network (MKD ile IOTX) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan MKD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar IoTeX Network alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
IoTeX Network (IOTX), şu anda ден 1.22 MKD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.38% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ден16.41M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ден11.55B MKD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel IoTeX Network Fiyatı sayfamıza göz atın.
495.38B MKD
Dolaşım Arzı
16.41M
24 Saatlik İşlem Hacmi
11.55B MKD
Piyasa Değeri
-0.38%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
ден 0.02395
24 sa Yüksek
ден 0.02307
24 sa Düşük
Yukarıdaki IOTX / MKD trend grafiği, IoTeX Network kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve MKD biriminden IoTeX Network değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut IoTeX Network fiyatını kontrol edin.
IOTX / MKD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 IOTX = 1.22 MKD | 1 MKD = 0.8176 IOTX
Bugün, 1 IOTX / MKD dönüşüm oranı 1.22 MKD kurundadır.
5 IOTX satın almak için 6.12 MKD gereklidir ve 10 IOTX değeri 12.23 MKD olarak hesaplanır.
1 MKD, 0.8176 IOTX varlığına dönüştürülebilir.
50 MKD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 40.88 IOTX varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 IOTX / MKD karşısındaki dönüşüm oranı -1.86% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.38% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.2566227288079703 MKD, en düşük seviye ise 1.210450369670141 MKD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 IOTX değeri 1.4507565115465713 MKD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -15.70% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde IOTX, 0.1327455325212595 MKD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +12.17% oranında bir değişime yol açtı.
IoTeX Network (IOTX) Hakkında Her Şey
Artık IoTeX Network (IOTX) fiyatını hesapladığınıza göre, IoTeX Network hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. IOTX geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), IoTeX Network nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
IOTX / MKD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, IoTeX Network (IOTX), 1.210450369670141 MKD ile 1.2566227288079703 MKD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1.1857901324033457 MKD ile 1.3012210302479192 MKD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı IOTX / MKD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|ден 1.04
|ден 1.04
|ден 1.04
|ден 1.57
|En Düşük
|ден 1.04
|ден 1.04
|ден 1.04
|ден 1.04
|Ortalama
|ден 1.04
|ден 1.04
|ден 1.04
|ден 1.04
|Volatilite
|+3.76%
|+9.19%
|+20.90%
|+62.61%
|Değişim
|-0.59%
|-2.71%
|-15.80%
|+11.87%
2026 ve 2030 Yılları için MKD Biriminden IoTeX Network Fiyat Tahmini
IoTeX Network fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel IOTX / MKD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için IOTX Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, IoTeX Network mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ден1.28 MKD seviyesine ulaşabilir.
2030 için IOTX Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, IOTX aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ден1.56 MKD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını IoTeX Network Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
IOTX/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, IOTX Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, IoTeX Network varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan IOTX varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
IOTXUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden IOTX Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir IoTeX Network Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
IOTX ve MKD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
IoTeX Network (IOTX) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
IoTeX Network Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.02331
- 7 Günlük Değişim: -1.86%
- 30 Günlük Trend: -15.70%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
IOTX dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, MKD para birimine dönüştürseniz bile, IOTX kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[IOTX Fiyatı] [IOTX / USD]
Macedonian Denar (MKD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (MKD/USD): 0.01904511887696571
- 7 Günlük Değişim: +0.59%
- 30 Günlük Trend: +0.59%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir MKD para birimi, aynı tutarda IOTX almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir MKD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
IOTX ile MKD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
IoTeX Network (IOTX) ile Macedonian Denar (MKD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. IOTX ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve IOTX varlığının MKD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve MKD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. MKD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler MKD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle MKD zayıfladığında, yatırımcılar IOTX gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
IoTeX Network gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda IOTX varlığına yönelik talep artabilir ve bu da MKD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Nasıl IOTX / MKD Dönüşümü Yapılır?
IOTX Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak IOTX kriptosundan MKD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı IOTX / MKD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel IOTX / MKD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. IOTX ve MKD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
IOTX / MKD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
IOTX ile MKD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, IOTX varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak MKD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
IOTX ile MKD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
IOTX ile MKD arasındaki kur, IoTeX Network ve Macedonian Denar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen IOTX / MKD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
IOTX ile MKD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
IOTX ile MKD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda IOTX kriptosunu MKD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
IOTX kriptosundan MKD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
IOTX kriptosunun MKD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle IOTX varlığının MKD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, IOTX ile MKD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, MKD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve IOTX sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
IOTX ile MKD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
IoTeX Network halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da IOTX ile MKD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
IOTX ile MKD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
IOTX ile MKD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki IOTX ile MKD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya IoTeX Network fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
IOTX ile MKD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak MKD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
IOTX / MKD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
IoTeX Network ve Macedonian Denar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
IoTeX Network ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
IOTX kriptosunu MKD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, MKD para birimini eşit değerdeki IOTX kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
IOTX / MKD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, IOTX fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, IOTX / MKD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında IOTX ile MKD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak MKD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, IOTX / MKD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
