IoTeX Network (IOTX) Nedir?

""IoTeX (IOTX), Nesnelerin İnterneti (IoT) için otomatik olarak ölçeklenebilir ve gizlilik merkezli bir blok zinciri altyapısıdır. IoTeX, tüy kadar hafif, özel ve kolayca ölçeklenebilir, altta yatan yıkıcı blok zinciri teknolojisi ile IoT uygulamalarını destekleyen yeni nesil bir blok zinciri platformu oluşturmaya kendini adamıştır. IOTX belirteci, para aktarmak, dağıtılmış uygulamaları çalıştırmak ve topluluk katılımcılarını motive etmek için kullanılan IoTeX ağ ekosisteminin önemli bir parçasıdır. ""

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IoTeX Network Fiyat Geleceği Tahmini

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IoTeX Network Fiyat Geçmişi

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IoTeX Network (IOTX) Token Ekonomisi

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IoTeX Network (IOTX) Satın Alma

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IOTX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IOTX / VND ₫ 759,9772 1 IOTX / AUD A$ 0,0444752 1 IOTX / GBP ￡ 0,02166 1 IOTX / EUR € 0,0248368 1 IOTX / USD $ 0,02888 1 IOTX / MYR RM 0,1221624 1 IOTX / TRY ₺ 1,1748384 1 IOTX / JPY ¥ 4,24536 1 IOTX / ARS ARS$ 39,026988 1 IOTX / RUB ₽ 2,2968264 1 IOTX / INR ₹ 2,5200688 1 IOTX / IDR Rp 473,4425472 1 IOTX / KRW ₩ 39,9999552 1 IOTX / PHP ₱ 1,6608888 1 IOTX / EGP ￡E. 1,3839296 1 IOTX / BRL R$ 0,1599952 1 IOTX / CAD C$ 0,0395656 1 IOTX / BDT ৳ 3,4863936 1 IOTX / NGN ₦ 43,691108 1 IOTX / UAH ₴ 1,1918776 1 IOTX / VES Bs 3,55224 1 IOTX / CLP $ 28,0136 1 IOTX / PKR Rs 8,0918872 1 IOTX / KZT ₸ 15,476792 1 IOTX / THB ฿ 0,9374448 1 IOTX / TWD NT$ 0,8614904 1 IOTX / AED د.إ 0,1059896 1 IOTX / CHF Fr 0,023104 1 IOTX / HKD HK$ 0,226708 1 IOTX / MAD .د.م 0,2610752 1 IOTX / MXN $ 0,5440992 1 IOTX / PLN zł 0,1062784 1 IOTX / RON лв 0,1264944 1 IOTX / SEK kr 0,278692 1 IOTX / BGN лв 0,0485184 1 IOTX / HUF Ft 9,9309656 1 IOTX / CZK Kč 0,6128336 1 IOTX / KWD د.ك 0,00875064 1 IOTX / ILS ₪ 0,0984808

IoTeX Network Kaynağı

IoTeX Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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