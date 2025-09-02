LUCI (LUCIOLD) canlı fiyatı --. LUCIOLD, son 24 saat içinde en düşük -- ve en yüksek -- fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LUCIOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LUCIOLD son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
LUCI (LUCIOLD) Piyasa Bilgileri
--
----
--
----
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
--
----
--
----
Şu anki LUCI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUCIOLD arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
LUCI (LUCIOLD) Fiyat Geçmişi USD
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için LUCI fiyatı değişikliklerini takip edin:
Dönem
Değişim (USD)
Değişim (%)
No Data
Bugünkü LUCI Fiyatı Değişimi
Bugün, LUCIOLD, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
LUCI 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
LUCI 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LUCIOLD değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
LUCI 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
LUCI (LUCIOLD) Nedir?
LUCI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, LUCI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için - LUCIOLD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz. - En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda LUCI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, LUCI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
LUCI Fiyat Tahmini (USD)
LUCI (LUCIOLD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LUCI (LUCIOLD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LUCI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
LUCI (LUCIOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LUCIOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
LUCI (LUCIOLD) Satın Alma
Nasıl LUCI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım LUCI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
LUCIOLD Varlığından Yerel Para Birimlerine
1 LUCI(LUCIOLD) / VND
₫--
1 LUCI(LUCIOLD) / AUD
A$--
1 LUCI(LUCIOLD) / GBP
￡--
1 LUCI(LUCIOLD) / EUR
€--
1 LUCI(LUCIOLD) / USD
$--
1 LUCI(LUCIOLD) / MYR
RM--
1 LUCI(LUCIOLD) / TRY
₺--
1 LUCI(LUCIOLD) / JPY
¥--
1 LUCI(LUCIOLD) / ARS
ARS$--
1 LUCI(LUCIOLD) / RUB
₽--
1 LUCI(LUCIOLD) / INR
₹--
1 LUCI(LUCIOLD) / IDR
Rp--
1 LUCI(LUCIOLD) / KRW
₩--
1 LUCI(LUCIOLD) / PHP
₱--
1 LUCI(LUCIOLD) / EGP
￡E.--
1 LUCI(LUCIOLD) / BRL
R$--
1 LUCI(LUCIOLD) / CAD
C$--
1 LUCI(LUCIOLD) / BDT
৳--
1 LUCI(LUCIOLD) / NGN
₦--
1 LUCI(LUCIOLD) / COP
$--
1 LUCI(LUCIOLD) / ZAR
R.--
1 LUCI(LUCIOLD) / UAH
₴--
1 LUCI(LUCIOLD) / VES
Bs--
1 LUCI(LUCIOLD) / CLP
$--
1 LUCI(LUCIOLD) / PKR
Rs--
1 LUCI(LUCIOLD) / KZT
₸--
1 LUCI(LUCIOLD) / THB
฿--
1 LUCI(LUCIOLD) / TWD
NT$--
1 LUCI(LUCIOLD) / AED
د.إ--
1 LUCI(LUCIOLD) / CHF
Fr--
1 LUCI(LUCIOLD) / HKD
HK$--
1 LUCI(LUCIOLD) / AMD
֏--
1 LUCI(LUCIOLD) / MAD
.د.م--
1 LUCI(LUCIOLD) / MXN
$--
1 LUCI(LUCIOLD) / SAR
ريال--
1 LUCI(LUCIOLD) / PLN
zł--
1 LUCI(LUCIOLD) / RON
лв--
1 LUCI(LUCIOLD) / SEK
kr--
1 LUCI(LUCIOLD) / BGN
лв--
1 LUCI(LUCIOLD) / HUF
Ft--
1 LUCI(LUCIOLD) / CZK
Kč--
1 LUCI(LUCIOLD) / KWD
د.ك--
1 LUCI(LUCIOLD) / ILS
₪--
1 LUCI(LUCIOLD) / AOA
Kz--
1 LUCI(LUCIOLD) / BHD
.د.ب--
1 LUCI(LUCIOLD) / BMD
$--
1 LUCI(LUCIOLD) / DKK
kr--
1 LUCI(LUCIOLD) / HNL
L--
1 LUCI(LUCIOLD) / MUR
₨--
1 LUCI(LUCIOLD) / NAD
$--
1 LUCI(LUCIOLD) / NOK
kr--
1 LUCI(LUCIOLD) / NZD
$--
1 LUCI(LUCIOLD) / PAB
B/.--
1 LUCI(LUCIOLD) / PGK
K--
1 LUCI(LUCIOLD) / QAR
ر.ق--
1 LUCI(LUCIOLD) / RSD
дин.--
İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LUCI Hakkında Diğer Sorular
Bugünkü LUCI (LUCIOLD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LUCIOLD fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LUCIOLD / USD güncel fiyatı nedir?
LUCIOLD / USD güncel fiyatı --. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LUCI varlığının piyasa değeri nedir?
LUCIOLD piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LUCIOLD arzı nedir?
Dolaşımdaki LUCIOLD arzı, -- USD.
LUCIOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LUCIOLD, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LUCIOLD fiyatı (ATL) nedir?
LUCIOLD, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
LUCIOLD işlem hacmi nedir?
LUCIOLD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LUCIOLD bu yıl daha da yükselir mi?
LUCIOLD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LUCIOLD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 18:47:54 (UTC+8)
LUCI (LUCIOLD) Önemli Sektör Güncellemeleri
Tarih (UTC+8)
Tür
Bilgiler
09-02 19:30:00
Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00
Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00
Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00
Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00
Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00
Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın.
Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.