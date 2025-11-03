Plume Network / Costa Rican Colon Dönüşüm Tablosu
PLUME / CRC Dönüşüm Tablosu
- 1 PLUME30.05 CRC
- 2 PLUME60.10 CRC
- 3 PLUME90.16 CRC
- 4 PLUME120.21 CRC
- 5 PLUME150.26 CRC
- 6 PLUME180.31 CRC
- 7 PLUME210.37 CRC
- 8 PLUME240.42 CRC
- 9 PLUME270.47 CRC
- 10 PLUME300.52 CRC
- 50 PLUME1,502.62 CRC
- 100 PLUME3,005.24 CRC
- 1,000 PLUME30,052.41 CRC
- 5,000 PLUME150,262.06 CRC
- 10,000 PLUME300,524.11 CRC
Yukarıdaki tablo, 1 PLUME ile 10.000 PLUME arasındaki bir aralıkta, Plume Network ile Costa Rican Colon (PLUME ile CRC) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son CRC piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen PLUME tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel PLUME / CRC arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
CRC / PLUME Dönüşüm Tablosu
- 1 CRC0.03327 PLUME
- 2 CRC0.06655 PLUME
- 3 CRC0.09982 PLUME
- 4 CRC0.1331 PLUME
- 5 CRC0.1663 PLUME
- 6 CRC0.1996 PLUME
- 7 CRC0.2329 PLUME
- 8 CRC0.2662 PLUME
- 9 CRC0.2994 PLUME
- 10 CRC0.3327 PLUME
- 50 CRC1.663 PLUME
- 100 CRC3.327 PLUME
- 1,000 CRC33.27 PLUME
- 5,000 CRC166.3 PLUME
- 10,000 CRC332.7 PLUME
Yukarıdaki tablo, 1 CRC ile 10.000 CRC arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Costa Rican Colon ile Plume Network (CRC ile PLUME) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan CRC tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Plume Network alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Plume Network (PLUME), şu anda ₡ 30.05 CRC seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -4.22% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₡902.51M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₡94.27B CRC şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Plume Network Fiyatı sayfamıza göz atın.
1.58T CRC
Dolaşım Arzı
902.51M
24 Saatlik İşlem Hacmi
94.27B CRC
Piyasa Değeri
-4.22%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₡ 0.06611
24 sa Yüksek
₡ 0.05825
24 sa Düşük
Yukarıdaki PLUME / CRC trend grafiği, Plume Network kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve CRC biriminden Plume Network değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Plume Network fiyatını kontrol edin.
PLUME / CRC Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PLUME = 30.05 CRC | 1 CRC = 0.03327 PLUME
Bugün, 1 PLUME / CRC dönüşüm oranı 30.05 CRC kurundadır.
5 PLUME satın almak için 150.26 CRC gereklidir ve 10 PLUME değeri 300.52 CRC olarak hesaplanır.
1 CRC, 0.03327 PLUME varlığına dönüştürülebilir.
50 CRC, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1.663 PLUME varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PLUME / CRC karşısındaki dönüşüm oranı -19.16% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -4.22% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 33.31821072142836 CRC, en düşük seviye ise 29.356916873743792 CRC olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PLUME değeri 48.92651485155446 CRC idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -38.57% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PLUME, -16.717063222353328 CRC oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -35.74% oranında bir değişime yol açtı.
Plume Network (PLUME) Hakkında Her Şey
Artık Plume Network (PLUME) fiyatını hesapladığınıza göre, Plume Network hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. PLUME geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Plume Network nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
PLUME / CRC Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Plume Network (PLUME), 29.356916873743792 CRC ile 33.31821072142836 CRC arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 28.611024393518196 CRC ile 37.6121322967811 CRC arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PLUME / CRC fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₡ 30.23
|₡ 35.27
|₡ 65.51
|₡ 70.55
|En Düşük
|₡ 25.19
|₡ 25.19
|₡ 0
|₡ 0
|Ortalama
|₡ 30.23
|₡ 30.23
|₡ 35.27
|₡ 45.35
|Volatilite
|+12.06%
|+24.21%
|+131.81%
|+141.03%
|Değişim
|-8.28%
|-18.97%
|-38.43%
|-35.59%
2026 ve 2030 Yılları için CRC Biriminden Plume Network Fiyat Tahmini
Plume Network fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PLUME / CRC tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için PLUME Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Plume Network mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₡31.56 CRC seviyesine ulaşabilir.
2030 için PLUME Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PLUME aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₡38.36 CRC fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Plume Network Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut PLUME İşlem Çiftleri
PLUME/USDT
|Al-Sat
PLUME/USDC
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, PLUME Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Plume Network varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan PLUME varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
PLUMEUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden PLUME Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Plume Network Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Plume Network Satın Almayı Öğrenin
PLUME ve CRC için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Plume Network (PLUME) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Plume Network Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.05963
- 7 Günlük Değişim: -19.16%
- 30 Günlük Trend: -38.57%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PLUME dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, CRC para birimine dönüştürseniz bile, PLUME kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[PLUME Fiyatı] [PLUME / USD]
Costa Rican Colon (CRC) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (CRC/USD): 0.0019841406644619227
- 7 Günlük Değişim: -0.32%
- 30 Günlük Trend: -0.32%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir CRC para birimi, aynı tutarda PLUME almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir CRC para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
PLUME ile CRC Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Plume Network (PLUME) ile Costa Rican Colon (CRC) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PLUME ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PLUME varlığının CRC karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve CRC arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. CRC Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler CRC varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle CRC zayıfladığında, yatırımcılar PLUME gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Plume Network gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PLUME varlığına yönelik talep artabilir ve bu da CRC para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Nasıl PLUME / CRC Dönüşümü Yapılır?
PLUME Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak PLUME kriptosundan CRC para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı PLUME / CRC Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel PLUME / CRC kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. PLUME ve CRC hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sıkça Sorulan Sorular
PLUME / CRC dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PLUME ile CRC arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PLUME varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak CRC birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PLUME ile CRC arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PLUME ile CRC arasındaki kur, Plume Network ve Costa Rican Colon varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PLUME / CRC kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PLUME ile CRC arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PLUME ile CRC arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PLUME kriptosunu CRC para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PLUME kriptosundan CRC para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PLUME kriptosunun CRC para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PLUME varlığının CRC karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, PLUME ile CRC arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, CRC para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PLUME sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PLUME ile CRC arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Plume Network halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PLUME ile CRC arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PLUME ile CRC kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PLUME ile CRC arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PLUME ile CRC arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Plume Network fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PLUME ile CRC arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak CRC piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PLUME / CRC için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Plume Network ve Costa Rican Colon arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Plume Network ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PLUME kriptosunu CRC para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, CRC para birimini eşit değerdeki PLUME kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PLUME / CRC dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PLUME fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, PLUME / CRC, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PLUME ile CRC arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak CRC para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PLUME / CRC arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
