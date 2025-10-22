QuantixAI / Danish Krone Dönüşüm Tablosu
QAI / DKK Dönüşüm Tablosu
- 1 QAI576.48 DKK
- 2 QAI1,152.97 DKK
- 3 QAI1,729.45 DKK
- 4 QAI2,305.93 DKK
- 5 QAI2,882.42 DKK
- 6 QAI3,458.90 DKK
- 7 QAI4,035.38 DKK
- 8 QAI4,611.86 DKK
- 9 QAI5,188.35 DKK
- 10 QAI5,764.83 DKK
- 50 QAI28,824.15 DKK
- 100 QAI57,648.31 DKK
- 1,000 QAI576,483.07 DKK
- 5,000 QAI2,882,415.36 DKK
- 10,000 QAI5,764,830.72 DKK
Yukarıdaki tablo, 1 QAI ile 10.000 QAI arasındaki bir aralıkta, QuantixAI ile Danish Krone (QAI ile DKK) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son DKK piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen QAI tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel QAI / DKK arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
DKK / QAI Dönüşüm Tablosu
- 1 DKK0.001734 QAI
- 2 DKK0.003469 QAI
- 3 DKK0.005203 QAI
- 4 DKK0.006938 QAI
- 5 DKK0.008673 QAI
- 6 DKK0.01040 QAI
- 7 DKK0.01214 QAI
- 8 DKK0.01387 QAI
- 9 DKK0.01561 QAI
- 10 DKK0.01734 QAI
- 50 DKK0.08673 QAI
- 100 DKK0.1734 QAI
- 1,000 DKK1.734 QAI
- 5,000 DKK8.673 QAI
- 10,000 DKK17.34 QAI
Yukarıdaki tablo, 1 DKK ile 10.000 DKK arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Danish Krone ile QuantixAI (DKK ile QAI) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan DKK tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar QuantixAI alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
QuantixAI (QAI), şu anda kr 576.48 DKK seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.34% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi kr463.28K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri kr463.69M DKK şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel QuantixAI Fiyatı sayfamıza göz atın.
5.18M DKK
Dolaşım Arzı
463.28K
24 Saatlik İşlem Hacmi
463.69M DKK
Piyasa Değeri
0.34%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
kr 90.56
24 sa Yüksek
kr 87.52
24 sa Düşük
Yukarıdaki QAI / DKK trend grafiği, QuantixAI kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve DKK biriminden QuantixAI değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut QuantixAI fiyatını kontrol edin.
QAI / DKK Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 QAI = 576.48 DKK | 1 DKK = 0.001734 QAI
Bugün, 1 QAI / DKK dönüşüm oranı 576.48 DKK kurundadır.
5 QAI satın almak için 2,882.42 DKK gereklidir ve 10 QAI değeri 5,764.83 DKK olarak hesaplanır.
1 DKK, 0.001734 QAI varlığına dönüştürülebilir.
50 DKK, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.08673 QAI varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 QAI / DKK karşısındaki dönüşüm oranı -3.94% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.34% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 583.0501112744068 DKK, en düşük seviye ise 563.4777577157254 DKK olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 QAI değeri 645.8876674364896 DKK idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -10.75% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde QAI, -71.14292987612849 DKK oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -10.99% oranında bir değişime yol açtı.
QuantixAI (QAI) Hakkında Her Şey
Artık QuantixAI (QAI) fiyatını hesapladığınıza göre, QuantixAI hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. QAI geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), QuantixAI nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
QAI / DKK Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, QuantixAI (QAI), 563.4777577157254 DKK ile 583.0501112744068 DKK arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 482.8705647701029 DKK ile 622.9030285534327 DKK arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı QAI / DKK fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|kr 583.05
|kr 622.9
|kr 655.15
|kr 673.37
|En Düşük
|kr 563.47
|kr 482.87
|kr 482.87
|kr 360.54
|Ortalama
|kr 572.68
|kr 579.5
|kr 595.15
|kr 634.49
|Volatilite
|+3.40%
|+23.43%
|+26.67%
|+48.17%
|Değişim
|+0.34%
|-3.46%
|-10.67%
|-11.16%
2026 ve 2030 Yılları için DKK Biriminden QuantixAI Fiyat Tahmini
QuantixAI fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel QAI / DKK tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için QAI Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, QuantixAI mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık kr605.31 DKK seviyesine ulaşabilir.
2030 için QAI Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, QAI aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık kr735.75 DKK fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını QuantixAI Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut QAI İşlem Çiftleri
QAI/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, QAI Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, QuantixAI varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan QAI varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden QAI Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir QuantixAI Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
QuantixAI Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze QuantixAI eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl QuantixAI satın alınır › veya Hemen başlayın ›
QAI ve DKK için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
QuantixAI (QAI) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
QuantixAI Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $89.54
- 7 Günlük Değişim: -3.94%
- 30 Günlük Trend: -10.75%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
QAI dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, DKK para birimine dönüştürseniz bile, QAI kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[QAI Fiyatı] [QAI / USD]
Danish Krone (DKK) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (DKK/USD): 0.15528541070273635
- 7 Günlük Değişim: -1.32%
- 30 Günlük Trend: -1.32%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir DKK para birimi, aynı tutarda QAI almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir DKK para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan DKK ile güvenli bir şekilde QAI satın alın.
QAI ile DKK Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
QuantixAI (QAI) ile Danish Krone (DKK) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. QAI ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve QAI varlığının DKK karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve DKK arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. DKK Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler DKK varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle DKK zayıfladığında, yatırımcılar QAI gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
QuantixAI gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda QAI varlığına yönelik talep artabilir ve bu da DKK para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen QAI Kriptosunu DKK Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı QAI / DKK dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl QAI / DKK Dönüşümü Yapılır?
QAI Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak QAI kriptosundan DKK para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı QAI / DKK Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel QAI / DKK kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. QAI ve DKK hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
QAI varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl QAI satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
QAI / DKK dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
QAI ile DKK arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, QAI varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak DKK birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
QAI ile DKK arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
QAI ile DKK arasındaki kur, QuantixAI ve Danish Krone varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen QAI / DKK kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
QAI ile DKK arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
QAI ile DKK arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda QAI kriptosunu DKK para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
QAI kriptosundan DKK para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
QAI kriptosunun DKK para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle QAI varlığının DKK karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, QAI ile DKK arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, DKK para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve QAI sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
QAI ile DKK arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
QuantixAI halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da QAI ile DKK arasındaki kuru doğrudan etkiler.
QAI ile DKK kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
QAI ile DKK arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki QAI ile DKK arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya QuantixAI fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
QAI ile DKK arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak DKK piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
QAI / DKK için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
QuantixAI ve Danish Krone arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
QuantixAI ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
QAI kriptosunu DKK para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, DKK para birimini eşit değerdeki QAI kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
QAI / DKK dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, QAI fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, QAI / DKK, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında QAI ile DKK arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak DKK para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, QAI / DKK arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
