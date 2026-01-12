Bugünkü Small Thing Fiyatı

Bugünkü Small Thing (ST) fiyatı $ 0,004382 olup, son 24 saatte % 6,61 değişim gösterdi. Mevcut ST / USD dönüşüm oranı ST başına $ 0,004382 şeklindedir.

Small Thing, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ST şeklindedir. Son 24 saat içinde ST, $ 0,00393 (en düşük) ile $ 0,004876 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ST, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde +%8,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,27K seviyesine ulaştı.

Small Thing (ST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,27K$ 56,27K $ 56,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,38M$ 4,38M $ 4,38M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Small Thing piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,27K. Dolaşımdaki ST arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,38M.