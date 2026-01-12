Bugünkü ZEAL Fiyatı

Bugünkü ZEAL (ZEAL) fiyatı $ 0,01025 olup, son 24 saatte % 7,15 değişim gösterdi. Mevcut ZEAL / USD dönüşüm oranı ZEAL başına $ 0,01025 şeklindedir.

ZEAL, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ZEAL şeklindedir. Son 24 saat içinde ZEAL, $ 0,01 (en düşük) ile $ 0,01114 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZEAL, son bir saatte +%0,78 ve son 7 günde -%11,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 34,10K seviyesine ulaştı.

ZEAL (ZEAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 34,10K$ 34,10K $ 34,10K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 240.000.000 240.000.000 240.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri KRC20

Şu anki ZEAL piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 34,10K. Dolaşımdaki ZEAL arzı -- olup, toplam arzı 240000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,46M.