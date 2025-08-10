ACBETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Aave v3 cbETH Logosu

Aave v3 cbETH Fiyatı (ACBETH)

Listelenmedi

Aave v3 cbETH (ACBETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.652,58
$4.652,58$4.652,58
+%1,801D
mexc
USD

Bugünkü Aave v3 cbETH (ACBETH) Fiyatı

Aave v3 cbETH (ACBETH), şu anda 4.659,57 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ACBETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aave v3 cbETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,82
Aave v3 cbETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ACBETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ACBETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave v3 cbETH (ACBETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 cbETH / USD fiyat değişimi, $ +83,35.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 cbETH / USD fiyat değişimi, $ +1.868,2019383590.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 cbETH / USD fiyat değişimi, $ +2.394,7151760360.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 cbETH / USD fiyat değişimi, $ +1.859,77053847.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +83,35+%1,82
30 Gün$ +1.868,2019383590+%40,09
60 Gün$ +2.394,7151760360+%51,39
90 Gün$ +1.859,77053847+%66,43

Aave v3 cbETH (ACBETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 cbETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.576,22
$ 4.576,22$ 4.576,22

$ 4.749,51
$ 4.749,51$ 4.749,51

$ 4.749,51
$ 4.749,51$ 4.749,51

+%0,10

+%1,82

+%22,89

Aave v3 cbETH (ACBETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aave v3 cbETH (ACBETH) Nedir?

Aave v3 cbETH (ACBETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aave v3 cbETH (ACBETH) Token Ekonomisi

Aave v3 cbETH (ACBETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ACBETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

ACBETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ACBETH / VND
122.616.584,55
1 ACBETH / AUD
A$7.129,1421
1 ACBETH / GBP
3.448,0818
1 ACBETH / EUR
3.960,6345
1 ACBETH / USD
$4.659,57
1 ACBETH / MYR
RM19.756,5768
1 ACBETH / TRY
189.504,7119
1 ACBETH / JPY
¥684.956,79
1 ACBETH / ARS
ARS$6.171.600,465
1 ACBETH / RUB
372.719,0043
1 ACBETH / INR
408.737,4804
1 ACBETH / IDR
Rp75.154.344,3171
1 ACBETH / KRW
6.471.583,5816
1 ACBETH / PHP
264.430,5975
1 ACBETH / EGP
￡E.226.175,5278
1 ACBETH / BRL
R$25.301,4651
1 ACBETH / CAD
C$6.383,6109
1 ACBETH / BDT
565.392,2238
1 ACBETH / NGN
7.135.618,9023
1 ACBETH / UAH
192.486,8367
1 ACBETH / VES
Bs596.424,96
1 ACBETH / CLP
$4.501.144,62
1 ACBETH / PKR
Rs1.320.335,7552
1 ACBETH / KZT
2.514.583,5462
1 ACBETH / THB
฿150.597,3024
1 ACBETH / TWD
NT$139.321,143
1 ACBETH / AED
د.إ17.100,6219
1 ACBETH / CHF
Fr3.727,656
1 ACBETH / HKD
HK$36.531,0288
1 ACBETH / MAD
.د.م42.122,5128
1 ACBETH / MXN
$86.528,2149
1 ACBETH / PLN
16.960,8348
1 ACBETH / RON
лв20.269,1295
1 ACBETH / SEK
kr44.592,0849
1 ACBETH / BGN
лв7.781,4819
1 ACBETH / HUF
Ft1.581.085,2924
1 ACBETH / CZK
97.757,7786
1 ACBETH / KWD
د.ك1.421,16885
1 ACBETH / ILS
15.982,3251