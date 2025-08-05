ABC (ABC) Nedir?

THIS IS A TEST... Welcome to $ABC a test token deployed by Walter - BSC Business Developer 👷‍♂️ Community owned Business developer of BNB Chain named Walter interacted with AI agent named SentiAI on X. Out of curiosity Walter asked to deploy a test token named $ABC. The AI agent launched the token publicly after the developer's interaction on X. Token received approval of community because of the simple ticker $ABC, thus demand increased and volume spiked. Developer claimed the $ABC is just a test. Which we love. Deployed through SentiAi a new BSC AI Agent

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ABC (ABC) Token Ekonomisi

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