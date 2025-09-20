AdZilla (ADZILLA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00014895 - $ 0,00016517
24 sa Düşük $ 0,00014895
24 sa Yüksek $ 0,00016517
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016517
En Düşük Fiyat $ 0,00014895
Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,55
Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,18
Fiyat Değişimi (7 G) --

AdZilla (ADZILLA) canlı fiyatı $0,00016183. ADZILLA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014895 ve en yüksek $ 0,00016517 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ADZILLA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016517, en düşük fiyatı ise $ 0,00014895 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ADZILLA son bir saatte -%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,18 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AdZilla (ADZILLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 161,83K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 161,83K
Dolaşım Arzı 1,00B
Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki AdZilla piyasa değeri $ 161,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ADZILLA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,83K.