Bugünkü canlı AdZilla fiyatı 0,00016183 USD. ADZILLA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ADZILLA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

AdZilla Fiyatı (ADZILLA)

Listelenmedi

1 ADZILLA / USD Canlı Fiyatı:

+%8,101D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
AdZilla (ADZILLA) Canlı Fiyat Grafiği
AdZilla (ADZILLA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,55

+%8,18

--

--

AdZilla (ADZILLA) canlı fiyatı $0,00016183. ADZILLA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014895 ve en yüksek $ 0,00016517 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ADZILLA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016517, en düşük fiyatı ise $ 0,00014895 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ADZILLA son bir saatte -%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,18 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AdZilla (ADZILLA) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki AdZilla piyasa değeri $ 161,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ADZILLA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,83K.

AdZilla (ADZILLA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AdZilla / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AdZilla / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AdZilla / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AdZilla / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%8,18
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AdZilla (ADZILLA) Nedir?

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AdZilla (ADZILLA) Kaynağı

Resmi Websitesi

AdZilla Fiyat Tahmini (USD)

AdZilla (ADZILLA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AdZilla (ADZILLA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AdZilla için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

AdZilla fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ADZILLA Varlığından Yerel Para Birimlerine

AdZilla (ADZILLA) Token Ekonomisi

AdZilla (ADZILLA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ADZILLA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AdZilla (ADZILLA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü AdZilla (ADZILLA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ADZILLA fiyatı, 0,00016183 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ADZILLA / USD güncel fiyatı nedir?
ADZILLA / USD güncel fiyatı $ 0,00016183. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
AdZilla varlığının piyasa değeri nedir?
ADZILLA piyasa değeri $ 161,83K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ADZILLA arzı nedir?
Dolaşımdaki ADZILLA arzı, 1,00B USD.
ADZILLA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ADZILLA, ATH fiyatı olan 0,00016517 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ADZILLA fiyatı (ATL) nedir?
ADZILLA, ATL fiyatı olan 0,00014895 USD değerine düştü.
ADZILLA işlem hacmi nedir?
ADZILLA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ADZILLA bu yıl daha da yükselir mi?
ADZILLA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ADZILLA fiyat tahminine göz atın.
