Bugünkü aerialaether Fiyatı

Bugünkü aerialaether (AERA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AERA / USD dönüşüm oranı AERA başına $ 0 şeklindedir.

aerialaether, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.512 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 55,00B AERA şeklindedir. Son 24 saat içinde AERA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AERA, son bir saatte -- ve son 7 günde +%8,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aerialaether (AERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,51K$ 22,51K $ 22,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,93K$ 40,93K $ 40,93K Dolaşım Arzı 55,00B 55,00B 55,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki aerialaether piyasa değeri $ 22,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AERA arzı 55,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,93K.