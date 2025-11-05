Agentify AI (AGF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00634821 $ 0,00634821 $ 0,00634821 24 sa Düşük $ 0,00743429 $ 0,00743429 $ 0,00743429 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00634821$ 0,00634821 $ 0,00634821 24 sa Yüksek $ 0,00743429$ 0,00743429 $ 0,00743429 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04609707$ 0,04609707 $ 0,04609707 En Düşük Fiyat $ 0,00634821$ 0,00634821 $ 0,00634821 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%39,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%39,39

Agentify AI (AGF) canlı fiyatı $0,00684994. AGF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00634821 ve en yüksek $ 0,00743429 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AGF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04609707, en düşük fiyatı ise $ 0,00634821 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AGF son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,73 ve son 7 günde -%39,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Agentify AI (AGF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 683,67K$ 683,67K $ 683,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 683,67K$ 683,67K $ 683,67K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Agentify AI piyasa değeri $ 683,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AGF arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 683,67K.