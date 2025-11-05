BorsaDEX+
Bugünkü canlı Agentify AI fiyatı 0,00684994 USD. AGF / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AGF fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Agentify AI Fiyatı (AGF)

1 AGF / USD Canlı Fiyatı:

$0,00684978
$0,00684978
-%7,801D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Agentify AI (AGF) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:45:19 (UTC+8)

Agentify AI (AGF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00634821
$ 0,00634821
24 sa Düşük
$ 0,00743429
$ 0,00743429
24 sa Yüksek

$ 0,00634821
$ 0,00634821

$ 0,00743429
$ 0,00743429

$ 0,04609707
$ 0,04609707

$ 0,00634821
$ 0,00634821

+%0,48

-%7,73

-%39,39

-%39,39

Agentify AI (AGF) canlı fiyatı $0,00684994. AGF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00634821 ve en yüksek $ 0,00743429 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AGF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04609707, en düşük fiyatı ise $ 0,00634821 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AGF son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,73 ve son 7 günde -%39,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Agentify AI (AGF) Piyasa Bilgileri

$ 683,67K
$ 683,67K

--
--

$ 683,67K
$ 683,67K

100,00M
100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0

Şu anki Agentify AI piyasa değeri $ 683,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AGF arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 683,67K.

Agentify AI (AGF) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Agentify AI / USD fiyat değişimi, $ -0,000574626253443831.
Son 30 gün içerisinde, Agentify AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Agentify AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Agentify AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000574626253443831-%7,73
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Agentify AI (AGF) Nedir?

Agentify AI (AGF) is an on-chain Autonomous Agent Studio powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables AI agents to build, trade, and automate complex Web3 workflows through natural language commands. By integrating modular SDKs, cross-chain liquidity routing, and privacy-preserving execution, Agentify simplifies DeFi operations and empowers developers to deploy adaptive, self-learning agents. The AGF token fuels staking, governance, and ecosystem incentives—bridging AI automation with decentralized finance.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Agentify AI (AGF) Kaynağı

Agentify AI Fiyat Tahmini (USD)

Agentify AI (AGF) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Agentify AI (AGF) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Agentify AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Agentify AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AGF Varlığından Yerel Para Birimlerine

Agentify AI (AGF) Token Ekonomisi

Agentify AI (AGF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Agentify AI (AGF) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Agentify AI (AGF) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AGF fiyatı, 0,00684994 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AGF / USD güncel fiyatı nedir?
AGF / USD güncel fiyatı $ 0,00684994. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Agentify AI varlığının piyasa değeri nedir?
AGF piyasa değeri $ 683,67K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AGF arzı nedir?
Dolaşımdaki AGF arzı, 100,00M USD.
AGF için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AGF, ATH fiyatı olan 0,04609707 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AGF fiyatı (ATL) nedir?
AGF, ATL fiyatı olan 0,00634821 USD değerine düştü.
AGF işlem hacmi nedir?
AGF için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AGF bu yıl daha da yükselir mi?
AGF piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AGF fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:45:19 (UTC+8)

Agentify AI (AGF) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$101.740,46

$3.332,07

$157,36

$0,9999

$2,2455

$101.740,46

$3.332,07

$157,36

$2,2455

$0,16497

