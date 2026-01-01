Bugünkü AgentTank Fiyatı

Bugünkü AgentTank (TANK) fiyatı $ 0,00008864 olup, son 24 saatte % 0,87 değişim gösterdi. Mevcut TANK / USD dönüşüm oranı TANK başına $ 0,00008864 şeklindedir.

AgentTank, şu anda piyasa değeri açısından $ 88.644 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,84M TANK şeklindedir. Son 24 saat içinde TANK, $ 0,00008732 (en düşük) ile $ 0,00009135 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04527386 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000084 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TANK, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde +%1,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AgentTank (TANK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,64K$ 88,64K $ 88,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 88,64K$ 88,64K $ 88,64K Dolaşım Arzı 999,84M 999,84M 999,84M Toplam Arz 999.838.530,952529 999.838.530,952529 999.838.530,952529

Şu anki AgentTank piyasa değeri $ 88,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TANK arzı 999,84M olup, toplam arzı 999838530.952529. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 88,64K.