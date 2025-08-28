AI GOD (AIG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006869 $ 0,00006869 $ 0,00006869 24 sa Düşük $ 0,00009204 $ 0,00009204 $ 0,00009204 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006869$ 0,00006869 $ 0,00006869 24 sa Yüksek $ 0,00009204$ 0,00009204 $ 0,00009204 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0002435$ 0,0002435 $ 0,0002435 En Düşük Fiyat $ 0,00005911$ 0,00005911 $ 0,00005911 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%22,88 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

AI GOD (AIG) canlı fiyatı $0,00009172. AIG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006869 ve en yüksek $ 0,00009204 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AIG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0002435, en düşük fiyatı ise $ 0,00005911 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AIG son bir saatte +%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte +%22,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AI GOD (AIG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 91,38K$ 91,38K $ 91,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 91,38K$ 91,38K $ 91,38K Dolaşım Arzı 994,53M 994,53M 994,53M Toplam Arz 994.531.064,8655504 994.531.064,8655504 994.531.064,8655504

Şu anki AI GOD piyasa değeri $ 91,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIG arzı 994,53M olup, toplam arzı 994531064.8655504. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 91,38K.