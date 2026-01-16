Bugünkü AI PIN Fiyatı

Bugünkü AI PIN (AI) fiyatı $ 0,00198084 olup, son 24 saatte % 3,39 değişim gösterdi. Mevcut AI / USD dönüşüm oranı AI başına $ 0,00198084 şeklindedir.

AI PIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 198.178 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M AI şeklindedir. Son 24 saat içinde AI, $ 0,0019322 (en düşük) ile $ 0,00213806 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,242609 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AI, son bir saatte -%0,45 ve son 7 günde -%3,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AI PIN (AI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 198,18K$ 198,18K $ 198,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 198,18K$ 198,18K $ 198,18K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki AI PIN piyasa değeri $ 198,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AI arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 198,18K.