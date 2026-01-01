Bugünkü AIntivirus Fiyatı

Bugünkü AIntivirus (AINTI) fiyatı $ 0,0337323 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AINTI / USD dönüşüm oranı AINTI başına $ 0,0337323 şeklindedir.

AIntivirus, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.726.458 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,83M AINTI şeklindedir. Son 24 saat içinde AINTI, $ 0,0337323 (en düşük) ile $ 0,0337323 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03412971 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AINTI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AIntivirus (AINTI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,73M$ 33,73M $ 33,73M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,73M$ 33,73M $ 33,73M Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.826.827,983971 999.826.827,983971 999.826.827,983971

Şu anki AIntivirus piyasa değeri $ 33,73M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AINTI arzı 999,83M olup, toplam arzı 999826827.983971. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,73M.