Bugünkü Airi Virtual Companion Fiyatı

Bugünkü Airi Virtual Companion (AIRI) fiyatı $ 0,00000655 olup, son 24 saatte % 4,06 değişim gösterdi. Mevcut AIRI / USD dönüşüm oranı AIRI başına $ 0,00000655 şeklindedir.

Airi Virtual Companion, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.530,61 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,32M AIRI şeklindedir. Son 24 saat içinde AIRI, $ 0,00000656 (en düşük) ile $ 0,00000687 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00054583 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000655 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIRI, son bir saatte -%1,01 ve son 7 günde -%7,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Airi Virtual Companion (AIRI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,53K$ 6,53K $ 6,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,53K$ 6,53K $ 6,53K Dolaşım Arzı 997,32M 997,32M 997,32M Toplam Arz 997.322.893,117448 997.322.893,117448 997.322.893,117448

Şu anki Airi Virtual Companion piyasa değeri $ 6,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIRI arzı 997,32M olup, toplam arzı 997322893.117448. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,53K.