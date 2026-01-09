Bugünkü AIxBET Fiyatı

Bugünkü AIxBET ($AXB) fiyatı $ 0,00153212 olup, son 24 saatte % 2,50 değişim gösterdi. Mevcut $AXB / USD dönüşüm oranı $AXB başına $ 0,00153212 şeklindedir.

AIxBET, şu anda piyasa değeri açısından $ 261.831 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 171,53M $AXB şeklindedir. Son 24 saat içinde $AXB, $ 0,00145028 (en düşük) ile $ 0,00162448 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00623622 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $AXB, son bir saatte +%0,84 ve son 7 günde +%44,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AIxBET ($AXB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 261,83K$ 261,83K $ 261,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Dolaşım Arzı 171,53M 171,53M 171,53M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki AIxBET piyasa değeri $ 261,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $AXB arzı 171,53M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,53M.