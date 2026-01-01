Bugünkü aixCB by Virtuals Fiyatı

Bugünkü aixCB by Virtuals (AIXCB) fiyatı $ 0,00033059 olup, son 24 saatte % 10,12 değişim gösterdi. Mevcut AIXCB / USD dönüşüm oranı AIXCB başına $ 0,00033059 şeklindedir.

aixCB by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 328.473 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 993,51M AIXCB şeklindedir. Son 24 saat içinde AIXCB, $ 0,00032287 (en düşük) ile $ 0,00037519 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,113304 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00025229 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIXCB, son bir saatte -%0,35 ve son 7 günde -%39,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aixCB by Virtuals (AIXCB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 328,47K$ 328,47K $ 328,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 328,47K$ 328,47K $ 328,47K Dolaşım Arzı 993,51M 993,51M 993,51M Toplam Arz 993.506.898,7058917 993.506.898,7058917 993.506.898,7058917

Şu anki aixCB by Virtuals piyasa değeri $ 328,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIXCB arzı 993,51M olup, toplam arzı 993506898.7058917. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 328,47K.