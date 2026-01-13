Bugünkü America First Fiyatı

Bugünkü America First (AF) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut AF / USD dönüşüm oranı AF başına $ 0 şeklindedir.

America First, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.018,77 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,55M AF şeklindedir. Son 24 saat içinde AF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AF, son bir saatte -%1,13 ve son 7 günde -%16,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

America First (AF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,02K$ 7,02K $ 7,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,02K$ 7,02K $ 7,02K Dolaşım Arzı 999,55M 999,55M 999,55M Toplam Arz 999.550.108,272488 999.550.108,272488 999.550.108,272488

