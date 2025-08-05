Amulet Protocol (AMU) Nedir?

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

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Amulet Protocol (AMU) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Amulet Protocol (AMU) Token Ekonomisi

Amulet Protocol (AMU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!