AMURICAH Hakkında Daha Fazla Bilgi

AMURICAH Fiyat Bilgileri

AMURICAH Resmi Websitesi

AMURICAH Token Ekonomisi

AMURICAH Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

amuricah Logosu

amuricah Fiyatı (AMURICAH)

Listelenmedi

1 AMURICAH / USD Canlı Fiyatı:

$0,00016834
$0,00016834$0,00016834
+%183,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
amuricah (AMURICAH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:10:44 (UTC+8)

amuricah (AMURICAH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000519
$ 0,0000519$ 0,0000519
24 sa Düşük
$ 0,0006343
$ 0,0006343$ 0,0006343
24 sa Yüksek

$ 0,0000519
$ 0,0000519$ 0,0000519

$ 0,0006343
$ 0,0006343$ 0,0006343

$ 0,0006343
$ 0,0006343$ 0,0006343

$ 0,0000519
$ 0,0000519$ 0,0000519

-%18,48

+%183,10

--

--

amuricah (AMURICAH) canlı fiyatı $0,00016834. AMURICAH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000519 ve en yüksek $ 0,0006343 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AMURICAH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0006343, en düşük fiyatı ise $ 0,0000519 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AMURICAH son bir saatte -%18,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%183,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

amuricah (AMURICAH) Piyasa Bilgileri

$ 176,78K
$ 176,78K$ 176,78K

--
----

$ 176,78K
$ 176,78K$ 176,78K

999,90M
999,90M 999,90M

999.897.307,403018
999.897.307,403018 999.897.307,403018

Şu anki amuricah piyasa değeri $ 176,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMURICAH arzı 999,90M olup, toplam arzı 999897307.403018. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 176,78K.

amuricah (AMURICAH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, amuricah / USD fiyat değişimi, $ +0,00010888.
Son 30 gün içerisinde, amuricah / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, amuricah / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, amuricah / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00010888+%183,10
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

amuricah (AMURICAH) Nedir?

u need freedum, the amuricahn dream. let uz free yu frum opprosshon.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

amuricah (AMURICAH) Kaynağı

Resmi Websitesi

amuricah Fiyat Tahmini (USD)

amuricah (AMURICAH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? amuricah (AMURICAH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak amuricah için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

amuricah fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AMURICAH Varlığından Yerel Para Birimlerine

amuricah (AMURICAH) Token Ekonomisi

amuricah (AMURICAH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMURICAH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: amuricah (AMURICAH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü amuricah (AMURICAH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AMURICAH fiyatı, 0,00016834 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AMURICAH / USD güncel fiyatı nedir?
AMURICAH / USD güncel fiyatı $ 0,00016834. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
amuricah varlığının piyasa değeri nedir?
AMURICAH piyasa değeri $ 176,78K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AMURICAH arzı nedir?
Dolaşımdaki AMURICAH arzı, 999,90M USD.
AMURICAH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AMURICAH, ATH fiyatı olan 0,0006343 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AMURICAH fiyatı (ATL) nedir?
AMURICAH, ATL fiyatı olan 0,0000519 USD değerine düştü.
AMURICAH işlem hacmi nedir?
AMURICAH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AMURICAH bu yıl daha da yükselir mi?
AMURICAH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AMURICAH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:10:44 (UTC+8)

amuricah (AMURICAH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.