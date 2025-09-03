amuricah (AMURICAH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000519 $ 0,0000519 $ 0,0000519 24 sa Düşük $ 0,0006343 $ 0,0006343 $ 0,0006343 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000519$ 0,0000519 $ 0,0000519 24 sa Yüksek $ 0,0006343$ 0,0006343 $ 0,0006343 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0006343$ 0,0006343 $ 0,0006343 En Düşük Fiyat $ 0,0000519$ 0,0000519 $ 0,0000519 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%18,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%183,10 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

amuricah (AMURICAH) canlı fiyatı $0,00016834. AMURICAH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000519 ve en yüksek $ 0,0006343 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AMURICAH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0006343, en düşük fiyatı ise $ 0,0000519 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AMURICAH son bir saatte -%18,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%183,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

amuricah (AMURICAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 176,78K$ 176,78K $ 176,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 176,78K$ 176,78K $ 176,78K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.897.307,403018 999.897.307,403018 999.897.307,403018

Şu anki amuricah piyasa değeri $ 176,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMURICAH arzı 999,90M olup, toplam arzı 999897307.403018. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 176,78K.