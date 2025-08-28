Anduril PreStocks Fiyatı (ANDURL)
-%0,01
-%0,01
--
--
Anduril PreStocks (ANDURL) canlı fiyatı $72,88. ANDURL, son 24 saat içinde en düşük $ 72,87 ve en yüksek $ 72,89 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANDURL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 72,89, en düşük fiyatı ise $ 72,87 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, ANDURL son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Anduril PreStocks piyasa değeri $ 983,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANDURL arzı 13,50K olup, toplam arzı 13499.977635275. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 983,83K.
Gün içerisinde, Anduril PreStocks / USD fiyat değişimi, $ -0,00773449690577.
Son 30 gün içerisinde, Anduril PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Anduril PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Anduril PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00773449690577
|-%0,01
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-27 15:39:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
|08-25 21:14:39
|Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
|08-25 09:45:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
|08-25 05:44:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
|08-24 19:48:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
