Anduril PreStocks (ANDURL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 72,87 $ 72,87 $ 72,87 24 sa Düşük $ 72,89 $ 72,89 $ 72,89 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 72,87$ 72,87 $ 72,87 24 sa Yüksek $ 72,89$ 72,89 $ 72,89 Tüm Zamanların En Yükseği $ 72,89$ 72,89 $ 72,89 En Düşük Fiyat $ 72,87$ 72,87 $ 72,87 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Anduril PreStocks (ANDURL) canlı fiyatı $72,88. ANDURL, son 24 saat içinde en düşük $ 72,87 ve en yüksek $ 72,89 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANDURL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 72,89, en düşük fiyatı ise $ 72,87 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ANDURL son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Anduril PreStocks (ANDURL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 983,83K$ 983,83K $ 983,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 983,83K$ 983,83K $ 983,83K Dolaşım Arzı 13,50K 13,50K 13,50K Toplam Arz 13.499,977635275 13.499,977635275 13.499,977635275

Şu anki Anduril PreStocks piyasa değeri $ 983,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANDURL arzı 13,50K olup, toplam arzı 13499.977635275. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 983,83K.