Bugünkü Andy Fiyatı

Bugünkü Andy (ANDY) fiyatı $ 0,00109598 olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut ANDY / USD dönüşüm oranı ANDY başına $ 0,00109598 şeklindedir.

Andy, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.097.812 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ANDY şeklindedir. Son 24 saat içinde ANDY, $ 0,00109064 (en düşük) ile $ 0,00112089 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04575116 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00089291 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANDY, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde -%16,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Andy (ANDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

