Bugünkü Andy BSC Fiyatı

Bugünkü Andy BSC (ANDY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut ANDY / USD dönüşüm oranı ANDY başına $ 0 şeklindedir.

Andy BSC, şu anda piyasa değeri açısından $ 304.479 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00T ANDY şeklindedir. Son 24 saat içinde ANDY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANDY, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde -%3,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Andy BSC (ANDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 304,48K$ 304,48K $ 304,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 304,48K$ 304,48K $ 304,48K Dolaşım Arzı 100,00T 100,00T 100,00T Toplam Arz 100.000.000.000.000,0 100.000.000.000.000,0 100.000.000.000.000,0

