Bugünkü ANDY ETH Fiyatı

Bugünkü ANDY ETH (ANDY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,43 değişim gösterdi. Mevcut ANDY / USD dönüşüm oranı ANDY başına $ 0 şeklindedir.

ANDY ETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.919.325 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00T ANDY şeklindedir. Son 24 saat içinde ANDY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANDY, son bir saatte -%0,23 ve son 7 günde -%2,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ANDY ETH (ANDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,92M$ 18,92M $ 18,92M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,92M$ 18,92M $ 18,92M Dolaşım Arzı 1,00T 1,00T 1,00T Toplam Arz 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Şu anki ANDY ETH piyasa değeri $ 18,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANDY arzı 1,00T olup, toplam arzı 1000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,92M.