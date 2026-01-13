Bugünkü Andy on ETH Fiyatı

Bugünkü Andy on ETH (ANDY) fiyatı $ 0,06808 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut ANDY / USD dönüşüm oranı ANDY başına $ 0,06808 şeklindedir.

Andy on ETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 65.580 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 963,32K ANDY şeklindedir. Son 24 saat içinde ANDY, $ 0,067643 (en düşük) ile $ 0,069317 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,4 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04229304 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANDY, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%2,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Andy on ETH (ANDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,58K$ 65,58K $ 65,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,58K$ 65,58K $ 65,58K Dolaşım Arzı 963,32K 963,32K 963,32K Toplam Arz 963.324,0 963.324,0 963.324,0

