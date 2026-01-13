Bugünkü Andy on SOL Fiyatı

Bugünkü Andy on SOL (ANDY) fiyatı $ 0,00006542 olup, son 24 saatte % 0,82 değişim gösterdi. Mevcut ANDY / USD dönüşüm oranı ANDY başına $ 0,00006542 şeklindedir.

Andy on SOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 61.699 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 946,06M ANDY şeklindedir. Son 24 saat içinde ANDY, $ 0,00006452 (en düşük) ile $ 0,00006734 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,051211 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006327 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANDY, son bir saatte -%0,50 ve son 7 günde -%15,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Andy on SOL (ANDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,70K$ 61,70K $ 61,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,70K$ 61,70K $ 61,70K Dolaşım Arzı 946,06M 946,06M 946,06M Toplam Arz 946.061.524,941199 946.061.524,941199 946.061.524,941199

