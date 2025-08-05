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Antara Token Fiyatı (ANTT)

Listelenmedi

Antara Token (ANTT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00126884
$0,00126884$0,00126884
-%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Antara Token (ANTT) Fiyatı

Antara Token (ANTT), şu anda 0,00126884 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 76,72K USD piyasa değerine sahiptir. ANTT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Antara Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,24
Antara Token 24 saatlik fiyat değişimi
60,34M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Antara Token (ANTT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Antara Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Antara Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0001480544.
Son 60 gün içerisinde, Antara Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0003803190.
Son 90 gün içerisinde, Antara Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0003293503490433834.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,24
30 Gün$ +0,0001480544+%11,67
60 Gün$ +0,0003803190+%29,97
90 Gün$ +0,0003293503490433834+%35,06

Antara Token (ANTT) Fiyat Analizi

En güncel Antara Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00126601
$ 0,00126601$ 0,00126601

$ 0,0013132
$ 0,0013132$ 0,0013132

$ 0,625249
$ 0,625249$ 0,625249

-%1,46

-%1,24

-%2,64

Antara Token (ANTT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 76,72K
$ 76,72K$ 76,72K

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60,34M
60,34M 60,34M

Antara Token (ANTT) Nedir?

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

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Antara Token (ANTT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Antara Token (ANTT) Token Ekonomisi

Antara Token (ANTT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ANTT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ANTT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ANTT / VND
33,3895246
1 ANTT / AUD
A$0,0019540136
1 ANTT / GBP
0,00095163
1 ANTT / EUR
0,0010912024
1 ANTT / USD
$0,00126884
1 ANTT / MYR
RM0,0053671932
1 ANTT / TRY
0,0515910344
1 ANTT / JPY
¥0,18651948
1 ANTT / ARS
ARS$1,73101497
1 ANTT / RUB
0,1012788088
1 ANTT / INR
0,1114168404
1 ANTT / IDR
Rp20,8006524096
1 ANTT / KRW
1,7598303264
1 ANTT / PHP
0,0727425972
1 ANTT / EGP
￡E.0,0614626096
1 ANTT / BRL
R$0,0070039968
1 ANTT / CAD
C$0,0017383108
1 ANTT / BDT
0,1545193352
1 ANTT / NGN
1,9342070076
1 ANTT / UAH
0,0529360048
1 ANTT / VES
Bs0,158605
1 ANTT / CLP
$1,2244306
1 ANTT / PKR
Rs0,36066777
1 ANTT / KZT
0,685110158
1 ANTT / THB
฿0,0410723508
1 ANTT / TWD
NT$0,0379256276
1 ANTT / AED
د.إ0,0046566428
1 ANTT / CHF
Fr0,001015072
1 ANTT / HKD
HK$0,0099477056
1 ANTT / MAD
.د.م0,0115083788
1 ANTT / MXN
$0,0239683876
1 ANTT / PLN
0,004694708
1 ANTT / RON
лв0,0055575192
1 ANTT / SEK
kr0,0122696828
1 ANTT / BGN
лв0,0021443396
1 ANTT / HUF
Ft0,4382827128
1 ANTT / CZK
0,0269755384
1 ANTT / KWD
د.ك0,0003869962
1 ANTT / ILS
0,0043267444