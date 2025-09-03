Aptos Futures (APF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00008218 $ 0,00008218 $ 0,00008218 24 sa Düşük $ 0,00018988 $ 0,00018988 $ 0,00018988 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00008218$ 0,00008218 $ 0,00008218 24 sa Yüksek $ 0,00018988$ 0,00018988 $ 0,00018988 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00018988$ 0,00018988 $ 0,00018988 En Düşük Fiyat $ 0,00008218$ 0,00008218 $ 0,00008218 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%7,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%33,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Aptos Futures (APF) canlı fiyatı $0,00014669. APF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008218 ve en yüksek $ 0,00018988 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. APF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018988, en düşük fiyatı ise $ 0,00008218 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, APF son bir saatte -%7,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%33,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Aptos Futures (APF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 129,35K$ 129,35K $ 129,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 151,84K$ 151,84K $ 151,84K Dolaşım Arzı 851,89M 851,89M 851,89M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Aptos Futures piyasa değeri $ 129,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APF arzı 851,89M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 151,84K.