APF Hakkında Daha Fazla Bilgi

APF Fiyat Bilgileri

APF Whitepaper

APF Resmi Websitesi

APF Token Ekonomisi

APF Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aptos Futures Logosu

Aptos Futures Fiyatı (APF)

Listelenmedi

1 APF / USD Canlı Fiyatı:

$0,00014669
$0,00014669$0,00014669
+%33,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Aptos Futures (APF) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:10:50 (UTC+8)

Aptos Futures (APF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00008218
$ 0,00008218$ 0,00008218
24 sa Düşük
$ 0,00018988
$ 0,00018988$ 0,00018988
24 sa Yüksek

$ 0,00008218
$ 0,00008218$ 0,00008218

$ 0,00018988
$ 0,00018988$ 0,00018988

$ 0,00018988
$ 0,00018988$ 0,00018988

$ 0,00008218
$ 0,00008218$ 0,00008218

-%7,81

+%33,23

--

--

Aptos Futures (APF) canlı fiyatı $0,00014669. APF, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00008218 ve en yüksek $ 0,00018988 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. APF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018988, en düşük fiyatı ise $ 0,00008218 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, APF son bir saatte -%7,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%33,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Aptos Futures (APF) Piyasa Bilgileri

$ 129,35K
$ 129,35K$ 129,35K

--
----

$ 151,84K
$ 151,84K$ 151,84K

851,89M
851,89M 851,89M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Aptos Futures piyasa değeri $ 129,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APF arzı 851,89M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 151,84K.

Aptos Futures (APF) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Aptos Futures / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Aptos Futures / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aptos Futures / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aptos Futures / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%33,23
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Aptos Futures (APF) Nedir?

AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth. The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aptos Futures (APF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aptos Futures Fiyat Tahmini (USD)

Aptos Futures (APF) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Aptos Futures (APF) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Aptos Futures için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Aptos Futures fiyat tahminini hemen kontrol edin!

APF Varlığından Yerel Para Birimlerine

Aptos Futures (APF) Token Ekonomisi

Aptos Futures (APF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. APF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aptos Futures (APF) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Aptos Futures (APF) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı APF fiyatı, 0,00014669 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
APF / USD güncel fiyatı nedir?
APF / USD güncel fiyatı $ 0,00014669. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Aptos Futures varlığının piyasa değeri nedir?
APF piyasa değeri $ 129,35K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki APF arzı nedir?
Dolaşımdaki APF arzı, 851,89M USD.
APF için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
APF, ATH fiyatı olan 0,00018988 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük APF fiyatı (ATL) nedir?
APF, ATL fiyatı olan 0,00008218 USD değerine düştü.
APF işlem hacmi nedir?
APF için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
APF bu yıl daha da yükselir mi?
APF piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için APF fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:10:50 (UTC+8)

Aptos Futures (APF) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.