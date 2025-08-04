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Arbius Fiyatı (AIUS)

Listelenmedi

Arbius (AIUS) Canlı Fiyat Grafiği

$6,37
$6,37$6,37
+%9,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Arbius (AIUS) Fiyatı

Arbius (AIUS), şu anda 6,37 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,96M USD piyasa değerine sahiptir. AIUS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Arbius Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%9,24
Arbius 24 saatlik fiyat değişimi
308,08K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Arbius (AIUS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Arbius / USD fiyat değişimi, $ +0,539059.
Son 30 gün içerisinde, Arbius / USD fiyat değişimi, $ -0,7892258010.
Son 60 gün içerisinde, Arbius / USD fiyat değişimi, $ -3,4612146660.
Son 90 gün içerisinde, Arbius / USD fiyat değişimi, $ -8,825047951464783.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,539059+%9,24
30 Gün$ -0,7892258010-%12,38
60 Gün$ -3,4612146660-%54,33
90 Gün$ -8,825047951464783-%58,07

Arbius (AIUS) Fiyat Analizi

En güncel Arbius fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,74
$ 5,74$ 5,74

$ 6,46
$ 6,46$ 6,46

$ 1.086,22
$ 1.086,22$ 1.086,22

+%0,12

+%9,24

-%7,30

Arbius (AIUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,96M
$ 1,96M$ 1,96M

--
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308,08K
308,08K 308,08K

Arbius (AIUS) Nedir?

Arbius is a decentralized network for machine learning and a token with a fixed supply like Bitcoin. New coins are generated with GPU power by participating in the network. There is no central authority to create new coins. Arbius is fully open-source. Holders vote on-chain for protocol upgrades. Models operate as DAOS with custom rules for distribution and rewards, providing a way for model creators to earn income.

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Arbius (AIUS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Arbius (AIUS) Token Ekonomisi

Arbius (AIUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AIUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AIUS / VND
167.626,55
1 AIUS / AUD
A$9,8098
1 AIUS / GBP
4,7775
1 AIUS / EUR
5,4782
1 AIUS / USD
$6,37
1 AIUS / MYR
RM26,9451
1 AIUS / TRY
259,0679
1 AIUS / JPY
¥936,39
1 AIUS / ARS
ARS$8.690,2725
1 AIUS / RUB
508,7719
1 AIUS / INR
558,7127
1 AIUS / IDR
Rp104.426,2128
1 AIUS / KRW
8.822,7048
1 AIUS / PHP
364,6825
1 AIUS / EGP
￡E.308,5628
1 AIUS / BRL
R$35,672
1 AIUS / CAD
C$8,7269
1 AIUS / BDT
768,9864
1 AIUS / NGN
9.666,1565
1 AIUS / UAH
262,7625
1 AIUS / VES
Bs783,51
1 AIUS / CLP
$6.121,57
1 AIUS / PKR
Rs1.783,7911
1 AIUS / KZT
3.413,683
1 AIUS / THB
฿206,7702
1 AIUS / TWD
NT$190,3356
1 AIUS / AED
د.إ23,3779
1 AIUS / CHF
Fr5,096
1 AIUS / HKD
HK$49,9408
1 AIUS / MAD
.د.م57,5211
1 AIUS / MXN
$120,0108
1 AIUS / PLN
23,569
1 AIUS / RON
лв27,9006
1 AIUS / SEK
kr61,6616
1 AIUS / BGN
лв10,7653
1 AIUS / HUF
Ft2.194,2739
1 AIUS / CZK
135,4262
1 AIUS / KWD
د.ك1,94285
1 AIUS / ILS
21,658