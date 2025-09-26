ArchAI (ARCHAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00361023 24 sa Yüksek $ 0,00389483 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00836712 En Düşük Fiyat $ 0,00271399 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,77

ArchAI (ARCHAI) canlı fiyatı $0,00362032. ARCHAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00361023 ve en yüksek $ 0,00389483 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ARCHAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00836712, en düşük fiyatı ise $ 0,00271399 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ARCHAI son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,01 ve son 7 günde -%5,77 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ArchAI (ARCHAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,52M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,98M Dolaşım Arzı 418,84M Toplam Arz 822.688.389,0

Şu anki ArchAI piyasa değeri $ 1,52M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARCHAI arzı 418,84M olup, toplam arzı 822688389.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,98M.