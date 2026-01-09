Bugünkü Archivas Fiyatı

Bugünkü Archivas (RCHV) fiyatı $ 0,00010455 olup, son 24 saatte % 6,79 değişim gösterdi. Mevcut RCHV / USD dönüşüm oranı RCHV başına $ 0,00010455 şeklindedir.

Archivas, şu anda piyasa değeri açısından $ 104.544 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B RCHV şeklindedir. Son 24 saat içinde RCHV, $ 0,0000925 (en düşük) ile $ 0,00010483 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00376413 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006426 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RCHV, son bir saatte +%2,38 ve son 7 günde +%30,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Archivas (RCHV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 104,54K$ 104,54K $ 104,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,54K$ 104,54K $ 104,54K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

