Bugünkü Arrland RUM Fiyatı

Bugünkü Arrland RUM (RUM) fiyatı $ 0,00009424 olup, son 24 saatte % 6,96 değişim gösterdi. Mevcut RUM / USD dönüşüm oranı RUM başına $ 0,00009424 şeklindedir.

Arrland RUM, şu anda piyasa değeri açısından $ 104.027 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,10B RUM şeklindedir. Son 24 saat içinde RUM, $ 0,00009128 (en düşük) ile $ 0,00010129 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00974685 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000745 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RUM, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde +%0,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Arrland RUM (RUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 104,03K$ 104,03K $ 104,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 158,02K$ 158,02K $ 158,02K Dolaşım Arzı 1,10B 1,10B 1,10B Toplam Arz 1.676.775.816,989622 1.676.775.816,989622 1.676.775.816,989622

Şu anki Arrland RUM piyasa değeri $ 104,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RUM arzı 1,10B olup, toplam arzı 1676775816.989622. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 158,02K.