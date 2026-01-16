Bugünkü Artificial Inu Fiyatı

Bugünkü Artificial Inu (AI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,56 değişim gösterdi. Mevcut AI / USD dönüşüm oranı AI başına $ 0 şeklindedir.

Artificial Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 136.337 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 996,37M AI şeklindedir. Son 24 saat içinde AI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00804669 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AI, son bir saatte +%5,30 ve son 7 günde -%21,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Artificial Inu (AI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 136,34K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 136,34K Dolaşım Arzı 996,37M Toplam Arz 996.373.511,867149

