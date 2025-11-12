Bugünkü Arvos AI Fiyatı

Bugünkü Arvos AI (ARVOS) fiyatı $ 0,00017093 olup, son 24 saatte % 4,40 değişim gösterdi. Mevcut ARVOS / USD dönüşüm oranı ARVOS başına $ 0,00017093 şeklindedir.

Arvos AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 170.927 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ARVOS şeklindedir. Son 24 saat içinde ARVOS, $ 0,00016011 (en düşük) ile $ 0,00019257 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00070244 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00016011 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARVOS, son bir saatte -%1,06 ve son 7 günde -%32,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Arvos AI (ARVOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 170,93K$ 170,93K $ 170,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 170,93K$ 170,93K $ 170,93K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Arvos AI piyasa değeri $ 170,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARVOS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 170,93K.