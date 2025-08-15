EGBP Hakkında Daha Fazla Bilgi

ARYZE eGBP Logosu

ARYZE eGBP Fiyatı (EGBP)

Listelenmedi

ARYZE eGBP (EGBP) Canlı Fiyat Grafiği

$1,36
$1,36$1,36
-%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ARYZE eGBP (EGBP) Fiyatı

ARYZE eGBP (EGBP), şu anda 1,36 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. EGBP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ARYZE eGBP Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,17
ARYZE eGBP 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EGBP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EGBP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında ARYZE eGBP (EGBP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ARYZE eGBP / USD fiyat değişimi, $ +0,01572748.
Son 30 gün içerisinde, ARYZE eGBP / USD fiyat değişimi, $ +0,0473112720.
Son 60 gün içerisinde, ARYZE eGBP / USD fiyat değişimi, $ +0,0134993600.
Son 90 gün içerisinde, ARYZE eGBP / USD fiyat değişimi, $ +0,031181454150234.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01572748+%1,17
30 Gün$ +0,0473112720+%3,48
60 Gün$ +0,0134993600+%0,99
90 Gün$ +0,031181454150234+%2,35

ARYZE eGBP (EGBP) Fiyat Analizi

En güncel ARYZE eGBP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

$ 1,37
$ 1,37$ 1,37

$ 1,4
$ 1,4$ 1,4

-%0,03

+%1,17

-%0,02

ARYZE eGBP (EGBP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

ARYZE eGBP (EGBP) Nedir?

ARYZE eGBP Digital Cash is a stablecoin backed by government-issued assets. ARYZE Digital Cash is inspired by cash and the promise of Central Bank Digital Currencies.

EGBP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EGBP / VND
35.788,4
1 EGBP / AUD
A$2,0808
1 EGBP / GBP
0,9928
1 EGBP / EUR
1,156
1 EGBP / USD
$1,36
1 EGBP / MYR
RM5,7256
1 EGBP / TRY
55,556
1 EGBP / JPY
¥199,92
1 EGBP / ARS
ARS$1.766,232
1 EGBP / RUB
108,4464
1 EGBP / INR
119,272
1 EGBP / IDR
Rp21.935,4808
1 EGBP / KRW
1.891,5152
1 EGBP / PHP
77,7376
1 EGBP / EGP
￡E.65,6744
1 EGBP / BRL
R$7,3576
1 EGBP / CAD
C$1,8768
1 EGBP / BDT
165,308
1 EGBP / NGN
2.085,8864
1 EGBP / UAH
56,44
1 EGBP / VES
Bs182,24
1 EGBP / CLP
$1.312,4
1 EGBP / PKR
Rs385,152
1 EGBP / KZT
732,36
1 EGBP / THB
฿44,1184
1 EGBP / TWD
NT$40,8272
1 EGBP / AED
د.إ4,9912
1 EGBP / CHF
Fr1,088
1 EGBP / HKD
HK$10,6624
1 EGBP / AMD
֏521,2608
1 EGBP / MAD
.د.م12,24
1 EGBP / MXN
$25,5544
1 EGBP / PLN
4,964
1 EGBP / RON
лв5,9024
1 EGBP / SEK
kr13,0288
1 EGBP / BGN
лв2,2712
1 EGBP / HUF
Ft461,4752
1 EGBP / CZK
28,5736
1 EGBP / KWD
د.ك0,4148
1 EGBP / ILS
4,5968