Bugünkü Ask Brain Fiyatı

Bugünkü Ask Brain (BRAIN) fiyatı $ 0,00002249 olup, son 24 saatte % 0,37 değişim gösterdi. Mevcut BRAIN / USD dönüşüm oranı BRAIN başına $ 0,00002249 şeklindedir.

Ask Brain, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.509 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BRAIN şeklindedir. Son 24 saat içinde BRAIN, $ 0,0000223 (en düşük) ile $ 0,00002283 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0003526 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002201 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRAIN, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%24,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ask Brain (BRAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,51K$ 22,51K $ 22,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,51K$ 22,51K $ 22,51K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

