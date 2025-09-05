Assteroid (ASSTEROID) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00174007 $ 0,00174007 $ 0,00174007 24 sa Düşük $ 0,00213989 $ 0,00213989 $ 0,00213989 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00174007$ 0,00174007 $ 0,00174007 24 sa Yüksek $ 0,00213989$ 0,00213989 $ 0,00213989 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00213989$ 0,00213989 $ 0,00213989 En Düşük Fiyat $ 0,00174007$ 0,00174007 $ 0,00174007 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,91 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%21,07 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Assteroid (ASSTEROID) canlı fiyatı $0,00211904. ASSTEROID, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00174007 ve en yüksek $ 0,00213989 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASSTEROID için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00213989, en düşük fiyatı ise $ 0,00174007 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASSTEROID son bir saatte -%0,91 değişim gösterdi, 24 saatte +%21,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Assteroid (ASSTEROID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 211,89K$ 211,89K $ 211,89K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Assteroid piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASSTEROID arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 211,89K.