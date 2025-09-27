Aster INU (ASTERINU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00319134 $ 0,00319134 $ 0,00319134 24 sa Düşük $ 0,00690285 $ 0,00690285 $ 0,00690285 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00319134$ 0,00319134 $ 0,00319134 24 sa Yüksek $ 0,00690285$ 0,00690285 $ 0,00690285 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00785063$ 0,00785063 $ 0,00785063 En Düşük Fiyat $ 0,00038863$ 0,00038863 $ 0,00038863 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%35,06 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Aster INU (ASTERINU) canlı fiyatı $0,00361496. ASTERINU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00319134 ve en yüksek $ 0,00690285 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASTERINU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00785063, en düşük fiyatı ise $ 0,00038863 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASTERINU son bir saatte -%1,56 değişim gösterdi, 24 saatte -%35,06 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Aster INU (ASTERINU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,54M$ 3,54M $ 3,54M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,58M$ 3,58M $ 3,58M Dolaşım Arzı 980,00M 980,00M 980,00M Toplam Arz 990.000.000,0 990.000.000,0 990.000.000,0

Şu anki Aster INU piyasa değeri $ 3,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASTERINU arzı 980,00M olup, toplam arzı 990000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,58M.