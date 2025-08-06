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Astera USD Fiyatı (ASUSD)

Listelenmedi

Astera USD (ASUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,003
$1,003$1,003
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Astera USD (ASUSD) Fiyatı

Astera USD (ASUSD), şu anda 1,003 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,03M USD piyasa değerine sahiptir. ASUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Astera USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,70
Astera USD 24 saatlik fiyat değişimi
12,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Astera USD (ASUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Astera USD / USD fiyat değişimi, $ +0,00696503.
Son 30 gün içerisinde, Astera USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Astera USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Astera USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00696503+%0,70
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Astera USD (ASUSD) Fiyat Analizi

En güncel Astera USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,98559
$ 0,98559$ 0,98559

$ 1,013
$ 1,013$ 1,013

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

-%0,02

+%0,70

--

Astera USD (ASUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,03M
$ 12,03M$ 12,03M

--
----

12,00M
12,00M 12,00M

Astera USD (ASUSD) Nedir?

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

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Astera USD (ASUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Astera USD (ASUSD) Token Ekonomisi

Astera USD (ASUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ASUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASUSD / VND
26.393,945
1 ASUSD / AUD
A$1,54462
1 ASUSD / GBP
0,75225
1 ASUSD / EUR
0,86258
1 ASUSD / USD
$1,003
1 ASUSD / MYR
RM4,24269
1 ASUSD / TRY
40,79201
1 ASUSD / JPY
¥147,441
1 ASUSD / ARS
ARS$1.342,69604
1 ASUSD / RUB
80,49075
1 ASUSD / INR
87,91295
1 ASUSD / IDR
Rp16.442,62032
1 ASUSD / KRW
1.394,99246
1 ASUSD / PHP
57,65244
1 ASUSD / EGP
￡E.48,58532
1 ASUSD / BRL
R$5,5165
1 ASUSD / CAD
C$1,37411
1 ASUSD / BDT
122,31585
1 ASUSD / NGN
1.533,63715
1 ASUSD / UAH
41,8251
1 ASUSD / VES
Bs126,378
1 ASUSD / CLP
$968,898
1 ASUSD / PKR
Rs284,12984
1 ASUSD / KZT
539,53376
1 ASUSD / THB
฿32,46711
1 ASUSD / TWD
NT$30,04988
1 ASUSD / AED
د.إ3,68101
1 ASUSD / CHF
Fr0,8024
1 ASUSD / HKD
HK$7,86352
1 ASUSD / MAD
.د.م9,1273
1 ASUSD / MXN
$18,76613
1 ASUSD / PLN
3,70107
1 ASUSD / RON
лв4,39314
1 ASUSD / SEK
kr9,69901
1 ASUSD / BGN
лв1,68504
1 ASUSD / HUF
Ft345,14233
1 ASUSD / CZK
21,29369
1 ASUSD / KWD
د.ك0,305915
1 ASUSD / ILS
3,46035