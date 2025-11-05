BorsaDEX+
Bugünkü canlı Asteroid Bot fiyatı 0 USD. ASTEROIDBOT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ASTEROIDBOT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Asteroid Bot fiyatı 0 USD. ASTEROIDBOT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ASTEROIDBOT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ASTEROIDBOT Hakkında Daha Fazla Bilgi

ASTEROIDBOT Fiyat Bilgileri

ASTEROIDBOT Nedir

ASTEROIDBOT Resmi Websitesi

ASTEROIDBOT Token Ekonomisi

ASTEROIDBOT Fiyat Tahmini

Asteroid Bot Logosu

Asteroid Bot Fiyatı (ASTEROIDBOT)

Listelenmedi

1 ASTEROIDBOT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%19,001D
USD
Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:00:24 (UTC+8)

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,12

-%19,00

-%42,92

-%42,92

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) canlı fiyatı --. ASTEROIDBOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASTEROIDBOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASTEROIDBOT son bir saatte -%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,00 ve son 7 günde -%42,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Piyasa Bilgileri

$ 8,30K
$ 8,30K$ 8,30K

--
----

$ 8,30K
$ 8,30K$ 8,30K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Asteroid Bot piyasa değeri $ 8,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASTEROIDBOT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,30K.

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Asteroid Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Asteroid Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Asteroid Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Asteroid Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%19,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Nedir?

Asteroid Bot is a decentralized Telegram trading bot built on the BNB Chain that connects directly to Aster Perpetuals (Perps), using asterdex.com api

It enables users to open, manage, and close perpetual positions through Telegram, while keeping full custody of their assets. The bot automatically generates a personal BNB wallet and links an individual Aster API key for every user, ensuring secure and permissionless access to trading. Asteroid Bot also supports native BNB deposits into the Aster Treasury, displays real-time wallet and Perps balances, and allows one-tap position management. Its goal is to simplify on-chain derivatives trading by combining Web3 automation and a user-friendly Telegram interface.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Asteroid Bot Fiyat Tahmini (USD)

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Asteroid Bot için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Asteroid Bot fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ASTEROIDBOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Token Ekonomisi

Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASTEROIDBOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Asteroid Bot (ASTEROIDBOT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ASTEROIDBOT fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ASTEROIDBOT / USD güncel fiyatı nedir?
ASTEROIDBOT / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Asteroid Bot varlığının piyasa değeri nedir?
ASTEROIDBOT piyasa değeri $ 8,30K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ASTEROIDBOT arzı nedir?
Dolaşımdaki ASTEROIDBOT arzı, 1,00B USD.
ASTEROIDBOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ASTEROIDBOT, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ASTEROIDBOT fiyatı (ATL) nedir?
ASTEROIDBOT, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
ASTEROIDBOT işlem hacmi nedir?
ASTEROIDBOT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ASTEROIDBOT bu yıl daha da yükselir mi?
ASTEROIDBOT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ASTEROIDBOT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:00:24 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

