AstroSwap (ASTRO) Nedir?

AstroSwap is the first interstellar DEX, built for the most loyal blockchain community - the Cardano ecosystem. The project’s IDO will be launched exclusively on Adapad exclusive. It is powered by WagyuSwap and Incubated by BlueZilla.

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AstroSwap (ASTRO) Kaynağı Resmi Websitesi

AstroSwap (ASTRO) Token Ekonomisi

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